Російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого пошкоджена багатоповерхівка та виникла пожежа.

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Дрон РФ поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі / Колаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Що відомо:

Російський удар пошкодив багатоповерхівку у Дніпрі

У будинку спалахнула пожежа

Поранення дістав 6-річний хлопчик, його госпіталізували

Увечері 29 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок ворожого удару пошкоджена багатоповерхівка, у будинку спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці постраждав 6-річний хлопчик. Дитину госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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"6-річний хлопчик дістав поранень через ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - повідомили в ОВА.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Чим небезпечні реактивні Шахеди - думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія з серпня суттєво змінила набір засобів для ударів по Україні.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Окремо експерт звернув увагу на нові типи реактивних засобів, серед яких і "Бандероль", якою окупанти атакували Слобідський район.

"Якщо раніше це переважно було те, що запускалося із землі, то зараз, крім "Бандеролі", додаються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що російські війська 29 листопада протягом дня завдають ударів по Рівненській області, зокрема по Сарненському району. Наразі відомо про 13 поранених цивільних, 5 з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що Росія продовжує накопичувати ракети та готується до нових масованих ударів по Україні. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей, серед них - двоє дітей.

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