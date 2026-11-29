Коротко:
- Що сталося з мамою Ектора
- Чому вона втратила багато крові
У родині відомого українського шеф-кухаря та телеведучого колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво сталося нещастя.
Його мама потрапила до лікарні після серйозної травми руки, через яку втратила значну кількість крові. Жінці належить складна операція.
Про те, що сталося, кулінар повідомив у Instagram. За словами Ектора, нещасний випадок стався напередодні, 28 листопада. Мама отримала травму руки, після чого її доставили до медичного закладу.
Лікарі надали жінці необхідну допомогу та стабілізували її стан. Однак травма виявилася настільки серйозною, що без хірургічного втручання не обійтися. Операцію планували провести в лікарні рідного міста шеф-кухаря в Колумбії.
Ектор зізнався, що дуже хвилюється за маму. Зараз поруч із нею перебувають його брат і сестра, а він сам постійно підтримує зв’язок із рідними, щоб дізнаватися останні новини про її стан.
"Моя мама - це моє джерело сили, моя опора і моя душа", - емоційно написав кулінар.
Він також звернувся до підписників із проханням підтримати родину та помолитися, щоб операція пройшла успішно, а мама змогла благополучно одужати після того, що сталося.
Подробиці події Гектор поки що не розкриває. Невідомо й те, як довго жінці доведеться перебувати під наглядом лікарів.
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