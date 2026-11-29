Ектор Хіменес-Браво повідомив, що його мама сильно постраждала.

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Ектор Хіменес-Браво, розповідь / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Коротко:

Що сталося з мамою Ектора

Чому вона втратила багато крові

У родині відомого українського шеф-кухаря та телеведучого колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво сталося нещастя.

Його мама потрапила до лікарні після серйозної травми руки, через яку втратила значну кількість крові. Жінці належить складна операція.

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Про те, що сталося, кулінар повідомив у Instagram. За словами Ектора, нещасний випадок стався напередодні, 28 листопада. Мама отримала травму руки, після чого її доставили до медичного закладу.

У Ектора Хіменеса-Браво сильно постраждала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Лікарі надали жінці необхідну допомогу та стабілізували її стан. Однак травма виявилася настільки серйозною, що без хірургічного втручання не обійтися. Операцію планували провести в лікарні рідного міста шеф-кухаря в Колумбії.

Ектор зізнався, що дуже хвилюється за маму. Зараз поруч із нею перебувають його брат і сестра, а він сам постійно підтримує зв’язок із рідними, щоб дізнаватися останні новини про її стан.

У Гектора Хіменеса-Браво сильно постраждала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

"Моя мама - це моє джерело сили, моя опора і моя душа", - емоційно написав кулінар.

Він також звернувся до підписників із проханням підтримати родину та помолитися, щоб операція пройшла успішно, а мама змогла благополучно одужати після того, що сталося.

У Ектора Хіменеса-Браво сильно постраждала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Подробиці події Гектор поки що не розкриває. Невідомо й те, як довго жінці доведеться перебувати під наглядом лікарів.

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