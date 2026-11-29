Петр Павло негативно оцінив дії міністра оборони Чехії та заявив, що вони не відповідають інтересам держави.

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Петр Павло виступив із заявою щодо підтримки України / Колаж: "Главред", фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України, ОП

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Павел розкритикував роботу міністра оборони Чехії

Президент Чехії негативно оцінив дії міністра оборони

Президент Чехії Петр Павел розкритикував роботу міністра оборони Яроміра Зуни. Він вважає, що дії чиновника завдають шкоди країні, зокрема через його позицію щодо підтримки України.

Як повідомляє Ceska televize, одним із прикладів президент назвав ситуацію, коли міністр оборони перешкоджав візиту до України начальника Генерального штабу Мирослава Главача. Поїздка мала допомогти чеським військовим вивчити бойовий досвід української армії.

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Павел негативно оцінив такі дії міністра і заявив, що вони не відповідають інтересам держави.

"Мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що завдає шкоди Чеській Республіці, а не як те, що нам якимось чином допомагає", - заявив президент.

Також Павло висловив занепокоєння кадровими рішеннями в Міністерстві оборони. Окремо він звернув увагу на неодноразові спроби Зуни обмежити видатки на оборону.

Крім того, міністр заявляв, що виділення на оборону 2 % валового внутрішнього продукту є достатнім.

На думку президента, така позиція відповідає політичному курсу партії Зуни - "Свобода і пряма демократія" (SPD). Павло також зазначив, що підтримка України не є пріоритетом цієї політичної сили.

У Чехії вимагають позбавити Зеленського найвищої державної нагороди

Чеська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) запропонувала переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського орденом Білого лева - найвищою державною нагородою Чехії. Аналогічна ініціатива раніше лунала в Польщі. Причиною невдоволення чеських політиків стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України назви на честь діячів Української повстанської армії (УПА).

Раніше президент Чехії заявив, що мир між Україною та РФ був "зовсім близько". Рішення Трампа щодо російського дизельного палива ускладнило досягнення перемир’я, вважає Петр Павел.

Як повідомляв Главред, Чехія змінила правила щодо українських чоловіків. Чехія більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призовного віку, які не виконали військовий обов’язок в Україні.

Нагадаємо, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов’язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни щодо українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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