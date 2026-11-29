Російські окупанти завдають ударів по Рівненщині, зокрема по Сарненському району.

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РФ впродовж дня бʼє по Рівненщині / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

РФ протягом дня атакує Рівненщину дронами

Унаслідок ударів по області поранені 13 цивільних

П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані

Російські війська 29 листопада протягом дня завдають ударів по Рівненській області, зокрема по Сарненському району.

Наразі відомо про 13 поранених цивільних, 5 з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

відео дня

"Ворог упродовж дня атакує Рівненщину, зокрема, Сарненщину. Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога на Рівненщині триває. Очільник ОВА закликав жителів області подбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Чим небезпечні реактивні Шахеди

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія з серпня суттєво змінила набір засобів для ударів по Україні.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Окремо експерт звернув увагу на нові типи реактивних засобів, серед яких і "Бандероль", якою окупанти атакували Слобідський район.

"Якщо раніше це переважно було те, що запускалося із землі, то зараз, крім "Бандеролі", додаються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що Росія продовжує накопичувати ракети та готується до нових масованих ударів по Україні. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей, серед них - двоє дітей.

Крім того, за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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