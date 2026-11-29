Читайте в матеріалі:
- Чи планують звільняти Роберта Бровді з посади командувача СБС
- Що в ОП заявили про можливу заміну Мадяра
- Про що говорили Зеленський і Паліса під час зустрічі
Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", продовжує очолювати Сили безпілотних систем ЗСУ. Інформація про нібито можливу заміну командувача, яка поширилася в Telegram-каналах, не відповідає дійсності. Про це в коментарі журналістам заявив радник президента Дмитро Литвин.
Чутки про кадрові зміни з’явилися після зустрічі президента України Володимира Зеленського із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою, що відбулася 28 листопада. У мережі стверджували, що під час наради порушували питання про заміну очільника Сил безпілотних систем.
Радник президента спростував ці повідомлення, назвавши їх вигадкою.
"Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували", – наголосив Литвин.
За словами радника президента, повідомлення про нібито обговорення заміни командувача Сил безпілотних систем не відповідають дійсності.
Водночас під час зустрічі Зеленського та Паліси справді обговорювали майбутні кадрові рішення у військовій сфері, проте конкретних прізвищ чи посад не називали.
Кадрові призначення в армії - новини за темою
Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою окремі кадрові питання у військовій сфері та анонсував нові призначення. Їх проведуть спільно з міністром оборони України та головнокомандувачем ЗСУ.
Раніше Главред писав, що улітку в оборонному відомстві та армії відбулася масштабна кадрова ротація. 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони та підбив підсумки своєї роботи. Він очолював Міноборони з січня 2026 року.
Уже за кілька днів уряд визначився з тимчасовим керівником відомства. 20 липня Кабмін погодив призначення Євгена Хмари тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Хмара виконував обов'язки голови СБУ.
Читайте також:
- У Кремлі нахабно відповіли на пропозицію Європи про зимове перемир'я
- Проти Кремля може об'єднатися коаліція країн: у Британії заговорили про нову стратегію
- Зеленський назвав умову припинення вогню: на який компроміс готова піти Україна
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред