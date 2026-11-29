В Офісі президента відреагували на повідомлення про можливу заміну Роберта Бровді, які з’явилися після зустрічі Володимира Зеленського з Павлом Палісою.

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Чутки про заміну Мадяра виявилися вкидом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Birds of the Magyar 414OB

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Чи планують звільняти Роберта Бровді з посади командувача СБС

Що в ОП заявили про можливу заміну Мадяра

Про що говорили Зеленський і Паліса під час зустрічі

Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", продовжує очолювати Сили безпілотних систем ЗСУ. Інформація про нібито можливу заміну командувача, яка поширилася в Telegram-каналах, не відповідає дійсності. Про це в коментарі журналістам заявив радник президента Дмитро Литвин.

Чутки про кадрові зміни з’явилися після зустрічі президента України Володимира Зеленського із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою, що відбулася 28 листопада. У мережі стверджували, що під час наради порушували питання про заміну очільника Сил безпілотних систем.

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Радник президента спростував ці повідомлення, назвавши їх вигадкою.

"Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували", – наголосив Литвин.

За словами радника президента, повідомлення про нібито обговорення заміни командувача Сил безпілотних систем не відповідають дійсності.

Водночас під час зустрічі Зеленського та Паліси справді обговорювали майбутні кадрові рішення у військовій сфері, проте конкретних прізвищ чи посад не називали.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Кадрові призначення в армії - новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою окремі кадрові питання у військовій сфері та анонсував нові призначення. Їх проведуть спільно з міністром оборони України та головнокомандувачем ЗСУ.

Раніше Главред писав, що улітку в оборонному відомстві та армії відбулася масштабна кадрова ротація. 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони та підбив підсумки своєї роботи. Він очолював Міноборони з січня 2026 року.

Уже за кілька днів уряд визначився з тимчасовим керівником відомства. 20 липня Кабмін погодив призначення Євгена Хмари тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Хмара виконував обов'язки голови СБУ.

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