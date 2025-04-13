Ворог атакував Київ 30 дронами: в КМВА повідомили, чи є влучання

Головне:
- Сили ППО знищили над Києвом 19 дронів
- Постраждалих внаслідок російської атаки в межах столиці немає
- На півночі, півдні та в центрі країни збито 43 БпЛА РФ
У ніч на 13 квітня країна-агресорка Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів. Про наслідки атаки повідомили в КМВА.
Повідомляється, що засобами ППО було знищено 19 БпЛА, при цьому постраждалих та руйнувань у столиці немає.
"Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування", - додали в КМВА.
Водночас у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що противник атакував Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни. 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.
Атаки російських дронів - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 12 квітня російський дрон атакував у Херсоні автомобіль із цивільними. Відомо, що внаслідок удару загинув 27-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Напередодні, у цей же день, російські окупанти вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.
Згодом стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила 56 ворожих дронів, крім того 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей (були локаційно втрачені).
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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