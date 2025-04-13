Ворог атакував Київ 30 дронами: в КМВА повідомили, чи є влучання

Більшість повітряних цілей ворога українська ППО збила.

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Майже пів сотні ворожих дронів збила українська ППО / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, t.me/SJTF_Odes

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Сили ППО знищили над Києвом 19 дронів

Постраждалих внаслідок російської атаки в межах столиці немає

На півночі, півдні та в центрі країни збито 43 БпЛА РФ

У ніч на 13 квітня країна-агресорка Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів. Про наслідки атаки повідомили в КМВА.

Повідомляється, що засобами ППО було знищено 19 БпЛА, при цьому постраждалих та руйнувань у столиці немає.

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"Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування", - додали в КМВА.

Водночас у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що противник атакував Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни. 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

Атаки російських дронів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 квітня російський дрон атакував у Херсоні автомобіль із цивільними. Відомо, що внаслідок удару загинув 27-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Напередодні, у цей же день, російські окупанти вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.

Згодом стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила 56 ворожих дронів, крім того 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей (були локаційно втрачені).

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