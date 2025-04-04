'Це просто нелюди': Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

Президент закликав до більшого тиску на Росію для припинення війни, оскільки дипломатія для ворога є пустим словом.

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Зеленський емоційно відреагував на загибель дітей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Ключові тези Зеленського:

Росія свідомо атакує енергетичні об'єкти попри обіцянки щодо їх захисту

Дипломатія для Росії є пустим словом, тому потрібен тиск

Путін відкидає припинення вогню, оскільки йому потрібна війна

У Кривому Розі тривають рятувальні роботи. Внаслідок російського ракетного удару загинуло 14 людей, серед яких шість дітей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета вдарила фактично по території поруч із житловими будинками – у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає", - сказав глава держави.

відео дня

Президент зауважив, що у Харкові також весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку по місту шістьма "Шахедами". На жаль, п’ятеро людей загинули, 34 — поранено.

За його словами, загалом за ніч було запущено 78 ударних дронів, із яких 56 були "Шахедами". У Херсоні сьогодні стався новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по Херсонській ТЕЦ.

"Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що російські обіцянки припинити агресію не відповідають реальності. Тому, на його думку, партнери повинні "натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати".

"Вже могло б бути досягнуте припинення вогню, і саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до миру не примусити. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів", - підкреслив він.

Зеленський також анонсував нові фінансові заходи підтримки для прифронтових громад, зокрема для областей, які межують з Росією. Для цього уряд вже виділив щонайменше 2 мільярди гривень, які будуть спрямовані на безпекові потреби, відновлення інфраструктури, будівництво укриттів і спеціальний транспорт.

Дивіться відеозвернення президента України:

Відеозвернення Зеленського / Фото: скріншот

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу - що відомо

Нагадаємо, 4 квітня в Кривому Розі прогриміли вибухи внаслідок балістичного ракетного удару, здійсненого російськими окупантами. Ракета влучила в житловий мікрорайон поруч з дитячим майданчиком. У результаті атаки виникли численні пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та знищено автомобілі.

Раніше Зеленський заявив, що обстріли тривають щодня, і тільки тиск міжнародної спільноти може змусити Росію відмовитися від війни. Також, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що цей удар був навмисним, і закликав до жорстких дій проти РФ.

Як повідомляв Главред, напередодні РФ атакувала дронами Харків. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, там виникла масштабна пожежа. Внаслідок російської атаки на Харків 3 квітня загинули п’ятеро людей, ще 34 поранені, серед них — троє дітей.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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