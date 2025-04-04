Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

Руслана Заклінська
4 квітня 2025, 22:06
211
Президент закликав до більшого тиску на Росію для припинення війни, оскільки дипломатія для ворога є пустим словом.
'Це просто нелюди': Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ
Зеленський емоційно відреагував на загибель дітей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Ключові тези Зеленського:

  • Росія свідомо атакує енергетичні об'єкти попри обіцянки щодо їх захисту
  • Дипломатія для Росії є пустим словом, тому потрібен тиск
  • Путін відкидає припинення вогню, оскільки йому потрібна війна

У Кривому Розі тривають рятувальні роботи. Внаслідок російського ракетного удару загинуло 14 людей, серед яких шість дітей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета вдарила фактично по території поруч із житловими будинками – у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає", - сказав глава держави.

відео дня

Президент зауважив, що у Харкові також весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку по місту шістьма "Шахедами". На жаль, п’ятеро людей загинули, 34 — поранено.

  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня
    Ракетний удар РФ по Кривому Розі 4 квітня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, загалом за ніч було запущено 78 ударних дронів, із яких 56 були "Шахедами". У Херсоні сьогодні стався новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по Херсонській ТЕЦ.

"Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що російські обіцянки припинити агресію не відповідають реальності. Тому, на його думку, партнери повинні "натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати".

"Вже могло б бути досягнуте припинення вогню, і саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до миру не примусити. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів", - підкреслив він.

Зеленський також анонсував нові фінансові заходи підтримки для прифронтових громад, зокрема для областей, які межують з Росією. Для цього уряд вже виділив щонайменше 2 мільярди гривень, які будуть спрямовані на безпекові потреби, відновлення інфраструктури, будівництво укриттів і спеціальний транспорт.

Дивіться відеозвернення президента України:

'Це просто нелюди': Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ
Відеозвернення Зеленського / Фото: скріншот

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу - що відомо

Нагадаємо, 4 квітня в Кривому Розі прогриміли вибухи внаслідок балістичного ракетного удару, здійсненого російськими окупантами. Ракета влучила в житловий мікрорайон поруч з дитячим майданчиком. У результаті атаки виникли численні пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та знищено автомобілі.

Раніше Зеленський заявив, що обстріли тривають щодня, і тільки тиск міжнародної спільноти може змусити Росію відмовитися від війни. Також, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що цей удар був навмисним, і закликав до жорстких дій проти РФ.

Як повідомляв Главред, напередодні РФ атакувала дронами Харків. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, там виникла масштабна пожежа. Внаслідок російської атаки на Харків 3 квітня загинули п’ятеро людей, ще 34 поранені, серед них — троє дітей.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський режим припинення вогню війна Росії та України ракетний удар Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

22:06Війна
"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

20:29Україна
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

19:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Останні новини

22:22

Найкращий засіб без хімії: як відлякати павуків і жуків у домашніх умовах

22:12

Українці стримують у Курській області 64 тисячі росіян - Зеленський

22:06

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФФото

21:31

Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування після отруєння - ЗМІ

21:29

У Польщі захотіли отримати одеський порт

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
20:29

"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

Реклама
19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули дітиФото

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Реклама
17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

Реклама
13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти