Уражений російський військовий об’єкт - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості.

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Завдано ударів по важливих підприємствах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Уражено підприємство "КуйбишевАзот"

Завод виробляє сировинні компоненти для вибухових речовин і боєприпасів

У ніч на 29 листопада 2026 року оператори далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по важливих цілях країни-агресора РФ.

Уражено підприємство "КуйбишевАзот", розташоване в Тольятті Самарської області (РФ), йдеться в повідомленні ГУР.

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"Уражений російський військовий об’єкт - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, яке виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі", – йдеться в повідомленні ГУР.

За даними розвідки, на території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

/ ГУР

Потужні удари по російських об’єктах: подробиці атаки

У ніч на 28 листопада українські Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах нафтової інфраструктури Росії, задіяних у забезпеченні військової агресії проти України.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, одним із уражених об’єктів стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара", розташована поблизу населеного пункту Просвіт у Самарській області. Після атаки на території резервуарного парку спалахнула пожежа.

/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що на півдні підірвано базу "Рубікон" армії РФ. Знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів противника, місця дислокації особового складу та зберігання безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в РФ були підірвані ключові об’єкти одразу в трьох регіонах. Уражена лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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