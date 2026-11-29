Перший тиждень грудня буде сухим і морозним, а в середині місяця прийдуть дощі, мокрий сніг і навіть крижаний дощ.

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Якою буде погода на Новий рік та Різдво - синоптик розкрив, чи чекати снігу / Фото: УНІАН

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Коли в грудні очікується найсильніше похолодання

У які періоди пройдуть дощі та снігопади

Чи буде сніг на Новий рік та Різдво

Грудень у Європі пройде під впливом морозного повітря із Сибіру та циклонів із Середземномор'я. На початку місяця очікується різке похолодання, у другій декаді посиляться опади, а напередодні Різдва знову можливі морози та снігопади. Прогностичні моделі також допускають біле Різдво, однак погода залежатиме від траєкторій циклонів. Про це повідомив фахівець метеосервісу MeteoPlaza Ласло Терек на порталі Agroinform.

"За нинішніми прогнозами, цього року Різдво буде білим, а перед святами на нас може чекати й сувора, тріскуча морозна погода", - підсумував Терек. відео дня

Після надзвичайно дощового листопада перший зимовий місяць не принесе стабільного потепління. За даними метеоролога, опадів у листопаді випало настільки багато, що в окремих районах їхня місячна кількість у півтора-два рази перевищила кліматичну норму. Водночас волога переважно накопичилася у верхньому шарі ґрунту, тоді як глибші горизонти залишаються недостатньо зволоженими.

Початок грудня (1-6 грудня) визначатиме холодне повітря із Сибіру. У перші дні місяця антициклон над Східноєвропейською рівниною поширюватиметься на захід, приносячи морози до різних регіонів Європи.

Вдень температура триматиметься трохи вище нуля, проте вночі очікуються від'ємні показники. Особливо низькі температури можливі в місцевостях, де вже сформувався сніговий покрив. Наприкінці першого тижня вплив на регіон почне посилювати циклон із півночі, однак значних опадів він не принесе.

Ситуація зміниться у другій декаді грудня (7-13 грудня), коли до регіону почнуть надходити циклони з північного заходу. Вони витіснятимуть холодні повітряні маси, відкриваючи шлях теплішому та вологішому повітрю з південного заходу.

У цей період частіше випадатимуть опади, а температурний режим стане нестабільним. Замість тривалих морозів можливі чергування відлиг і нічного похолодання. Метеоролог попереджає про різні види опадів, зокрема небезпечні для доріг і тротуарів.

"Кілька разів протягом цього періоду йтимуть дощі, мокрий сніг і навіть крижаний дощ", - зазначив Ласло Терек.

У третій декаді місяця (14-20 грудня) опадів поменшає, але зимовий характер погоди збережеться. У першій половині періоду циклони ще впливатимуть на погодні умови, проте згодом їхні траєкторії змістяться південніше. Натомість над Північною Європою сформується область високого тиску.

На початку цього періоду в окремих районах можливі дощі, але ближче до середини тижня переважатиме невеликий сніг. Водночас надходження холодніших повітряних мас сприятиме зниженню температури. Найбільш відчутні морози прогнозують у другій половині тижня.

Окрему увагу метеоролог приділив погоді на різдвяні свята (21-31 грудня). За актуальними розрахунками, святковий тиждень спочатку буде сухим і холодним. Однак ближче до його завершення ситуація може змінитися через наближення середземноморських циклонів.

Те, чи принесуть вони сніг, залежатиме від траєкторій їхнього руху. Наразі значних опадів не прогнозують, однак невеликий сніговий покрив цілком можливий.

"Максимум, що можуть принести циклони на свята, - кілька сантиметрів снігу", - зазначив фахівець.

За прогнозом Ласло Терека, особливо теплої погоди в грудні очікувати не варто. У періоди прояснень уночі температура в багатьох районах може суттєво знижуватися, а загальна кількість опадів у більшості регіонів, імовірно, перевищить звичайні для цього місяця показники.

Циклон і антициклон: яка різниця / Інфографіка: Главред

Якою буде погода найближчими днями в Україні

Яку повідомив синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями в Україні переважатиме прохолодна та суха погода через вплив антициклону з півночі. Температурний фон буде нижчим за кліматичну норму, особливо в західних і південно-західних областях. Істотних опадів синоптик не прогнозує.

Лише місцями атмосферні фронти можуть принести невеликий сніг або дощ. Найбільша ймовірність таких опадів зберігатиметься на півдні та подекуди на заході країни. Вітер переважатиме північного та північно-східного напрямків.

Окрему увагу водіям варто звернути на погіршення видимості та стан дорожнього покриття. В окремі дні можливі тумани з відкладенням паморозі, а на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Погода в Україні та Європі - останні новини

Як повідомляв Главред, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що перша декада грудня в Україні буде сухою і холоднішою за норму. На заході країни вночі можливі морози до -10 градусів і нижче. У середині місяця, за його словами, очікується потепління з дощами та мокрим снігом.

Синоптики Укргідрометцентру не очікують у грудні погодних аномалій. За їхнім прогнозом, середньомісячна температура в грудні становитиме від -4 до +3 градусів, що близько до норми. Опадів очікується від 34 до 78 мм.

Морози тим часом посилюються по всій Україні. Укргідрометцентр попереджав, що наприкінці листопада вночі буде -3...-10 градусів, а в Карпатах до -18. Вдень температура опускатиметься до 0...-6 градусів.

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