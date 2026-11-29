Під російський удар у Харкові потрапив поштовий термінал, на місці атаки спалахнули будівля та два автомобілі.

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РФ атакувала Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Росіяни завдали ракетного удару по поштовому терміналу в Харкові

Кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них двоє дітей

В однорічної дівчинки та 5-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес

У неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними рятувальників, удару по поштовому терміналу російські війська завдали близько полудня. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будівлі поштового відділення та двох автомобілях.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували займання. Психологи служби надавали постраждалим необхідну підтримку.

Спочатку повідомлялося про дев’ятьох поранених. Однак згодом кількість постраждалих зросла до 11.

"Серед постраждалих однорічна дівчинка та 5-річний хлопчик. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес", - повідомили в ОВА.

Наразі всім постраждалим надають медичну допомогу. Пожежі на місці удару локалізували.

Крім того, близько 13:10 ворог вдарив біля одного з ринків у Київському районі, повідомив мер Ігор Терехов. Це вже друга атака ворога за день на цей район.

Чи зможе Україна захиститися від масованих атак дронів

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир з позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду назвав два способи протидії російському терору з повітря.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, треба посилювати протиповітряну оборону", - наголосив військовий.

Водночас комбат звернув увагу, що ресурси ворога для масованих ударів не безмежні і залежать від темпів виробництва.

"Масштабні атаки відбуваються лише один-два рази на тиждень, тому для ворога критично важливо зробити запаси", - пояснив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада під ударом опинилися Запоріжжя, Одеса й Харків. За попередніми даними, у Запоріжжі та Одесі загинули люди. У Харкові дрон атакував парковку в Шевченківському районі, де загорілися автомобілі.

Крім того, вдень 28 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок удару по столиці в Солом'янському районі загинула жінка, а в Шевченківському районі постраждав п'ятирічний хлопчик. Біля дитсадка та п'ятиповерхового житлового будинку вибило скління вікон.

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