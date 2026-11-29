В РФ знову заговорили про переговори щодо війни проти України, цього разу заявивши про нібито готовність Путіна до діалогу з європейськими країнами.

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У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Європою/ Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

Путін нібито готовий до переговорів із європейськими країнами

Кремль хоче спочатку з’ясувати позицію Європи щодо завершення війни

Пєсков заявив, що Росія продовжує контакти зі США щодо врегулювання війни

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів із європейськими країнами щодо врегулювання війни проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія нібито прагне миру, а диктатор Путін відкритий до контактів із європейськими представниками. Однак, стверджує Пєсков, відмовилися від двостороннього діалогу з Росією та наполягають на тристоронньому форматі спілкування

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Речник Кремля заявив, що Москва хотіла б спочатку зрозуміти позицію Європейського Союзу щодо врегулювання війни, перш ніж розширювати формат переговорів.

Водночас Пєсков звинуватив європейські країни в небажанні сприяти мирному врегулюванню. Зокрема, він заявив, що Європа нібито хоче зберегти причини війни, а не усунути їх. Також речник Кремля згадав плани щодо можливого розміщення іноземного військового контингенту на території України.

Окремо Пєсков повідомив, що Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами щодо так званого врегулювання конфлікту в Україні.

Хроніка завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чи справді Росія прагне домовитися на переговорах

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Москва не збирається відмовлятися від своїх вимог.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п'яді рідної землі", - наголосив фахівець.

Говорячи про переговорну тактику Кремля, Розумний нагадав про попередній досвід домовленостей з Москвою.

"Як веде переговори Путін, ми самі бачили: Мінськ-1, Мінськ-2, потім зустріч із Зеленським. Усе це з тієї самої опери. Вони грають у ту саму гру, в яку грали завжди. І, на жаль, ми залишаємося в ролі пасивних глядачів цієї гри", - пояснив Розумний.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 25 листопада також звернули увагу на розрив між позиціями сторін.

"Існує велика розбіжність між тим, що запропонували американські та європейські переговорники, і тим, що Москва, за її сигналами, готова прийняти", - йдеться у звіті.

Мирні переговори - останні новини

Главред писав, що Росія погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України, який попередньо планується провести в першій декаді грудня. Зустріч може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Росії та Європи.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів з Росією. Новий раунд мирних переговорів може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю представників України, Росії, Європи та США

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 та Євросоюзу. Йдеться про спільну команду інститутів ЄС та групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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