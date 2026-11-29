Обмеження електропостачання в Україні продовжаться і в останній день осені - графіки діятимуть протягом усієї доби.

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Відключення світла 30 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Де діятимуть графіки відключення світла 30 листопада

Скільки черг відключень електроенергії запровадять

Де перевірити актуальні графіки відключення світла

У понеділок, 30 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для населення та інших категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - закликали в компанії.

Чи можливі блекаути в Україні

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп говорив, що ця зима не принесе енергосистемі принципово нових викликів.

За його словами, можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Однак тепла зима може пом'якшити ці проблеми.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред писав, що неділю, 29 листопада, у частині областей України світло вимикалицілодобово. Для всіх категорій споживачів застосовували погодинні відключення обсягом від 1 до 3 черг.

Напередодні ситуацію в енергосистемі ускладнили нові атаки. Удари РФ залишили низку областей без світла і змусили енергетиків застосовувати аварійні відключення. Обмеження діяли до кінця доби.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

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