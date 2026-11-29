ГУР доповіло президенту про підготовку Росії до нових ударів, її ракетне виробництво та накопичення озброєння.

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РФ готує масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, ukrainealarm.com

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Росія накопичує ракети для нових масованих ударів по Україні

ГУР доповіло Зеленському про підготовку РФ до нових атак

Зеленський вимагає від партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Росія продовжує накопичувати ракети та готується до нових масованих ударів по Україні. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їхнє виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь", - заявив президент. відео дня

Окремо Зеленський обговорив із відповідальними посадовцями виконання домовленостей із партнерами щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Частину обіцяної допомоги вже передали Україні, зокрема президент подякував Норвегії. Водночас деякі пакети підтримки досі не реалізовані.

"МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають звʼязатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", - зазначив глава держави.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Чи зможе ППО відбити масований удар балістикою: думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду ще у вересні прогнозував, що з початком опалювального сезону Росія зробить ставку на балістику, а головною мішенню стане енергетика.

"Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру", - наголосив фахівець.

Водночас експерт звернув увагу, що окупанти зберігають потенціал стратегічної авіації, яка запускає крилаті ракети.

"Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків", - пояснив Криволап.

З ним погоджується військовий експерт Олег Жданов. Він назвав тривожним сигналом рух бомбардувальників до Енгельса. За його словами, удар лише балістикою і дронами можливий у будь-яку ніч, а із залученням стратегічної авіації підготовка може затягнутися.

"Балістика може бути і сьогодні вночі. Якщо вони не будуть застосовувати стратегічну авіацію, а ударять тільки балістичними ракетами і дронами, декілька сотень дронів, дві-три, і, допустимо, до, як зазвичай, 20-25 балістичних ракет. Це може бути і сьогодні", - попередив Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що в неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей, серед них - двоє дітей.

Крім того, за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада під ударом опинилися Запоріжжя, Одеса й Харків. За попередніми даними, у Запоріжжі та Одесі загинули люди. У Харкові дрон атакував парковку в Шевченківському районі, де загорілися автомобілі.

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