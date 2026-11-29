Пенсійний фонд може застосувати старий показник середньої зарплати, через що очікуване підвищення обернеться меншою виплатою.

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Пенсія може зменшитися після переходу на інший вид виплат: що потрібно знати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Коли перехід на пенсію за віком не дає надбавки

Яку середню зарплату враховують під час переведення

Як оформити перехід онлайн за допомогою КЕП

Пенсіонери в Україні можуть отримати меншу виплату після переходу з одного виду пенсії на інший, навіть якщо розраховують на підвищення. Причина полягає в особливостях пенсійного законодавства: під час переведення Пенсійний фонд України за загальним правилом використовує показник середньої зарплати, який застосовували під час попереднього призначення або перерахунку пенсії. Водночас для окремих категорій пенсіонерів передбачені винятки.

У Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон" розповіли, від чого залежить розмір виплат, кому доступний розрахунок за новими показниками та що потрібно перевірити перед зверненням до ПФУ.

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Як розраховують пенсію в Україні у 2026 році

Під час первинного призначення пенсії за віком Пенсійний фонд враховує загальноукраїнський показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення. Для тих, хто оформлює пенсію у 2026 році, йдеться про 2023–2025 роки.

За офіційними даними ПФУ, середній показник заробітної плати за цей період становить 17 482,87 грн. Його використовують для визначення заробітку, з якого обчислюють пенсію, з урахуванням індивідуального коефіцієнта заробітної плати людини. Далі розрахунок залежить також від коефіцієнта страхового стажу.

"Це не середня зарплата конкретної людини, а базовий загальноукраїнський показник, який далі коригується на індивідуальний коефіцієнт заробітку та страховий стаж", - уточнили в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон".

Чому після переходу на інший вид пенсії виплати можуть зменшитися

Перехід, наприклад, із пенсії по інвалідності на пенсію за віком у більшості випадків вважається переведенням на інший вид пенсії, а не її новим призначенням.

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", під час такого переведення за бажанням пенсіонера може враховуватися заробітна плата за визначені законом періоди страхового стажу із застосуванням показника середньої зарплати, який використовували під час призначення або попереднього перерахунку попереднього виду пенсії.

Особливо відчутною ця різниця може бути для людей, яким виплати призначили багато років тому. Навіть якщо сьогодні загальноукраїнський показник значно вищий, автоматичного переходу на нову розрахункову базу не відбувається.

"Якщо пенсію призначили багато років тому, ця розрахункова база може бути помітно нижчою за ту, яку сьогодні застосовують для нових пенсіонерів", - пояснили в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон".

Різниця між показниками може суттєво впливати на остаточну суму виплат. Тому сам факт набуття права на інший вид пенсії ще не означає, що перехід буде фінансово вигідним.

Коли під час переходу на пенсію за віком застосовують нову середню зарплату

Законодавство передбачає виняток для пенсіонерів, які після призначення пенсії по інвалідності продовжували працювати. Якщо людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії, під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовують правила розрахунку, передбачені для нового призначення пенсії.

У такому разі враховують актуальний показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення. Для переходу у 2026 році це 17 482,87 грн за 2023–2025 роки.

"При першому переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком у такому разі застосовується актуальна середня зарплата за три календарні роки, що передують року звернення", - розповіли в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон".

Важливо, що йдеться саме про перший перехід із пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Сам факт наявності 24 місяців страхового стажу не дає такого права під час будь-якого переведення між видами пенсій.

Водночас навіть застосування нового показника середньої зарплати не гарантує збільшення виплат. Наприклад, під час розрахунку пенсії по інвалідності II групи враховується 90% пенсії за віком, а до страхового стажу може додаватися період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Тому для людей, яким інвалідність встановили в молодому віці, чинна пенсія по інвалідності іноді може бути вигіднішою за пенсію за віком. Пенсійний фонд рекомендує порівнювати обидва варіанти розрахунку перед ухваленням рішення про перехід.

Що перевірити перед переходом на інший вид пенсії

Перед поданням документів варто з'ясувати, якою буде фактична сума після переведення. Для цього необхідно порівняти чинну виплату з прогнозованою, врахувавши страховий стаж, індивідуальний заробіток і показник середньої зарплати, який застосовуватиме ПФУ.

У Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон" радять не поспішати з оформленням нового виду виплат.

"Не подавайте заяву про перехід на інший вид пенсії автоматично лише тому, що виникло таке право", - наголосили в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон".

Перед зверненням до Пенсійного фонду рекомендують:

попросити попередній розрахунок обох варіантів пенсії;

з'ясувати кількість місяців страхового стажу, набутих після призначення або попереднього перерахунку виплат;

порівняти поточну суму з прогнозованою після переходу;

перевірити, який саме показник середньої зарплати застосовуватимуть під час розрахунку;

з'ясувати, чи враховується додатковий страховий стаж, якщо йдеться про пенсію по інвалідності.

Як перейти на інший вид пенсії онлайн через портал ПФУ

Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для онлайн-звернення знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Алгоритм подання заяви такий:

Перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою КЕП.

В особистому кабінеті відкрийте розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Оберіть опцію "Заява на перерахунок пенсії".

Заповніть обов'язкові поля та вкажіть у графі "Вид перерахунку" варіант "перехід на інший вид пенсії".

Заповніть інформацію про призначення та виплату пенсії за іншим законом, іншого виду або в іншій державі.

За потреби додайте скановані копії документів. Зокрема, паспорта, ідентифікаційного коду та документів про страховий стаж за періоди до 1 січня 2004 року, якщо їх раніше не долучали до пенсійної справи.

Надайте згоду на обробку персональних даних і натисніть "Сформувати заяву".

Перевірте сформований документ, підпишіть його за допомогою КЕП та натисніть "Підписати та відправити в ПФУ".

Скановані документи потрібно виготовляти з оригіналів у кольоровому форматі. Зображення мають бути чіткими, із повними сторінками, реквізитами, підписами та печатками. Допустимі формати - JPG або PDF, розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Рекомендована якість сканування - 300 dpi.

Перевірити результат опрацювання звернення можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі "Мої звернення".

Яку середню зарплату враховують під час переходу на іншу пенсію

Окреме роз'яснення щодо розрахункової бази Пенсійний фонд наводив на прикладі людини, яка вийшла на пенсію державного службовця у 2010 році, але після цього продовжила працювати. Пенсіонер мав 49 років стажу та хотів перейти на пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У такому випадку ПФУ посилається на частину третю статті 45 цього закону. Вона передбачає, що переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших матеріалів пенсійної справи.

За бажанням пенсіонера під час такого переведення може враховуватися заробіток за визначені законом періоди страхового стажу із застосуванням показника середньої зарплати, який використовували під час призначення або попереднього перерахунку попереднього виду пенсії.

У наведеному ПФУ прикладі для переведення з пенсії державного службовця на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням застосовують показник середньої заробітної плати за 2014–2016 роки.

Він становить 3 764,40 грн. Цей показник передбачений пунктом 4-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону №1058, яким регулювався перерахунок пенсій із 1 жовтня 2017 року.

Це конкретний приклад переходу з пенсії за спеціальним законом на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Показник 3 764,40 грн не є універсальним для всіх пенсіонерів, які переходять на інший вид виплат.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, що через відсутні у реєстрі періоди роботи пенсія може бути нижчою. У відомстві порадили перевіряти дані стажу перед оформленням нового виду виплат. За даними ПФУ, у 2026 році показник середньої зарплати за 2023–2025 роки становить 17 482,87 грн.

Пенсійний фонд України наголосив, що надбавки до пенсій призначаються за визначеними законодавством підставами. Відомство також роз'яснило процедури оформлення та необхідні документи, зокрема кому належить отримати доплати. ПФУ вказало, що за відстрочку пенсії щомісяця додається до 0,75% і що при відкладенні на шість років загальне підвищення може сягати 54%.

Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області повідомило, що для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або на ТОТ, передбачена щорічна фізична ідентифікація. В установі попередили, що відсутність такої ідентифікації може призвести до припинення виплат. Ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня 2026 року, а для відеоідентифікації реєстрація доступна через вебпортал ПФУ та контакт-центр.

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