Фінляндія публічно підтримала Київ, а Зеленський запевнив, що Україна не шукає ескалації в Лівії.

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Як світ реагує на полювання України на російські кораблі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

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Про що йдеться у матеріалі

Які російські судна атакували українські дрони

Якої компенсації вимагає влада сходу Лівії

Чому Берлін закликає Київ до стриманості на Балтиці

Як Фінляндія відреагувала на удар по Sparta II

Україна перенесла удари по російському флоту далеко за межі Чорного моря: від порту Бенгазі в Лівії до Фінської затоки. Через це в Київ полетіли дипломатичні сигнали. Влада сходу Лівії готує вимоги про компенсацію, Берлін за зачиненими дверима просить стриманості. Водночас Володимир Зеленський запевняє, що Київ не прагне ескалації в Лівії.

Главред з'ясував, як партнери та треті країни реагують на удари України по російських кораблях.

Що відомо про удари України по російських суднах біля Лівії та у Фінській затоці

Обидва епізоди, після яких почалася міжнародна реакція, сталися з різницею в добу. 21 листопада українські дрони вразили у Фінській затоці контейнеровоз Sparta II. Судно під санкціями належить Міноборони РФ і возило військові вантажі, зокрема в межах "Сирійського експресу". Після удару його віднесло до берегів Фінляндії, а 24 листопада відбуксирували до Санкт-Петербурга.

22 листопада сім українських морських дронів, спущених на воду із судна-носія, атакували в порту Бенгазі корвет "Меркурій" і суховантаж ANGARA. За словами Зеленського, корвет потоплено разом із гелікоптером Ка-27, а суховантаж перевозив зброю. МЗС Лівії засудило іноземні військові операції в країні. Після цього Андрій Сибіга запевнив лівійського колегу, що Київ не намагається перенести війну на чужу територію.

Українські морські дрони / Інфографіка: Гравред

Що Зеленський сказав про удар по кораблях РФ біля Лівії

Позицію Києва щодо атаки в Бенгазі пояснив сам президент. Володимир Зеленський дав інтерв'ю арабській телекомпанії Al Jazeera, і 29 листопада канал оприлюднив уривки з розмови. У них глава держави назвав російські військові судна, що перевозять зброю, законними цілями для Сил оборони.

Водночас президент наголосив, що Україна не хоче загострення ситуації в Лівії. За його словами, Київ поважає суверенітет цієї країни й не мав на меті уражати ні її, ні лівійські порти.

Як у порту Бенгазі захищаються від українських морських дронів

Після атаки в Бенгазі почали зміцнювати оборону порту. Радіо Свобода 29 листопада проаналізувало супутниковий знімок Planet Labs за 28 листопада. На ньому видно постійні бонові загородження, які мають захищати гавань від морських дронів.

Фото: Радіо Свобода

За оцінкою видання, конструкція схожа на ті, що Росія ставить у портах на Чорному морі та біля Кримського мосту через Керченську протоку. Окремим загородженням оточили і напівзатоплений "Меркурій".

Фото: Радіо Свобода

На знімку також є суховантаж ANGARA, який теж зазнав атаки 22 листопада. Поруч із ним тепер пришвартоване ще одне цивільне судно.

Яку компенсацію влада сходу Лівії хоче отримати від України

Поки порт укріплюють, місцева влада вирішила виставити Києву фінансовий рахунок. Про такі наміри заявив Абдулхаді аль-Хвайдж, міністр закордонних справ уряду, що контролює східну частину Лівії. Його слова передає Clash Report.

"[Уряд має] повне законне право вимагати компенсації та відшкодування", - наголосив аль-Хвайдж, говорячи про збитки від атак.

Дипломат пояснив, що в майбутніх претензіях буде фінансова допомога родинам загиблих і постраждалим. Крім того, Бенгазі хоче, щоб Україна відшкодувала шкоду портовій інфраструктурі та місцевим підприємствам.

Конкретної суми представник східнолівійської влади не назвав. Невідомо також, коли можуть висунути вимоги і до якої інстанції звертатимуться.

Чому Німеччина закликала Україну до стриманості після удару в Балтійському морі

Реакцію викликали не лише удари в Середземномор'ї: схожі сигнали надходять і з Європи. За даними Spiegel, після атаки на російське судно в Балтійському морі уряд Німеччини на різних рівнях закликав Київ бути стриманішим. Таке попередження прозвучало і на зустрічі міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса з українським колегою Євгенієм Хмарою.

Борис Пісторіус / Фото: ua.depositphotos.com

Джерела видання розповіли, що під час візиту Хмари Пісторіус за зачиненими дверима пояснив позицію Берліна. На його думку, якщо Україна розширить атаки на російські цілі на Балтиці, зросте ризик ескалації, а постачання німецької військової допомоги може опинитися під загрозою. Розмова відбулася на тлі опитувань, за якими німці дедалі менше схвалюють підтримку Києва.

Речник фракції СДПН із питань зовнішньої політики Адіс Ахметович публічно висловив схожу думку в коментарі журналістам.

"Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства", - заявив Ахметович.

У ХДС/ХСС позиція інша. Юрген Гардт, який відповідає за зовнішню політику фракції в Бундестазі, підтримав право України діяти проти російських військових кораблів і суден, що везуть зброю. Голова оборонного комітету, депутат від ХДС Томас Ревекамп теж висловився на підтримку таких дій і наголосив, що за розширення війни відповідає саме Росія.

Як Фінляндія відреагувала на удар по судну Sparta II

Суховантаж Sparta II / Фото: Росморпорт

На відміну від Берліна, Гельсінкі, біля берегів якого опинилося уражене судно, публічно став на бік Києва. Фінляндія відправила до палаючого контейнеровоза літак, гелікоптер і буксири, Естонія - одне рятувальне судно, Росія - ще два. Пожежу гасили два дні. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи інцидент, визнав право України на такі дії.

"Війна поширюється на наше безпосереднє сусідство. Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де внаслідок удару безпілотника постраждало російське торговельне судно. Україна має право захищатися від агресора", - заявив Орпо.

24 листопада Зеленський підтвердив, що атака була українською, і назвав принцип, за яким Київ обирає цілі на морі.

"Ми все зробили правильно. Будь-яке судно під російським прапором, усе, що перевозить зброю чи будь-які вантажі, на які поширюються санкції - і в яких може бути що завгодно, - є для нас законною ціллю, чи то в територіальних водах Росії, чи в нейтральних водах", - сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Президент також визнав, що атака могла занепокоїти частину союзників України.

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