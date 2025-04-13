РФ може повторити операцію в напрямку другого міста України - прикордонники

Ворожі війська проводять ротації на Харківському напрямку.

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Сили оборони контролюють ситуацію на півночі Харківської області - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр (ілюстративне фото), DeepState

Що сказали в бригаді Гарт:

Росіяни можуть повторити минулорічну травневу операцію на Харківському напрямку

Сили оборони тримають ситуацію під контролем

Російські окупанти можуть спробувати повторити таку саму операцію, яку ворог провів у травні минулого року, коли атакував на півночі Харківської області. У ворога достатньо сил. Проте Сили оборони контролюють ситуацію на напрямку. Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гарт 1-го прикордонного загону Державної прикордонної служби Олександр Даниленко.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що ворог проводить ротації на Харківському напрямку.

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"Вони то до нас когось перекидають, то від нас когось перекидають. Тому що ситуація на фронті, якщо брати всю лінію зіткнення загалом, досить динамічна, і ворог на неї так само, як і ми, оперативно реагує. Перекидає сили свої", - зазначив Даниленко.

За його словами, присутність росіян - як у живій силі, так і у військовій техніці - залишається досить високою. Тому противник може спробувати повторити травневу операцію 2024 року.

"Достатньо в принципі для того, щоб спробувати повторити травневу операцію минулого року, коли почалася нова активна фаза бойових дій на півночі Харківщини. Спецпризначенці ГРУ, диверсійно-розвідувальні групи, танки в нас є ворожі на напрямку. Вистачає всього. Розслаблятися не можна, контролюємо ситуацію", - наголосив Олександр Даниленко.

Новий російський наступ - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, головком ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що окупанти Росії фактично почали новий наступ у Сумській і Харківській областях. Мета ворога - захопити українські території, розгромити Сили оборони України і просунутися вглиб.

Війська РФ хочуть створити оточення або напівоточення міста Суми, написали журналісти BBC з посиланням на співрозмовника в Генеральному штабі ЗСУ. Безпосередньої загрози для Харкова немає.

Окупанти посилять наступ у квітні-травні, сказав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, ворог має намір зосередитися на Покровську та Запорізькому напрямку.

Хто такий Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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