Кейт Міддлтон емоційно відреагувала на слова принца Луї.

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Кейт Міддлтон відреагувала на слова Луї / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales; скріншот із відео

Коротко:

Що сказав принц Луї

Чому Кейт Міддлтон розчулилася

Принц Луї звернувся до своєї мами, Кейт Міддлтон, із неймовірно зворушливим посланням, яке розчулило не тільки принцесу Уельську, а й глядачів нового документального фільму про її життя.

Семирічний спадкоємець зізнався матері в коханні та пообіцяв, що завжди буде поруч із нею, навіть коли вона перебуває далеко від родини.

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Цей емоційний епізод увійшов до 30-хвилинного документального фільму "Heal", присвяченого особистому досвіду Кейт під час хвороби та відновленню після лікування. У фільмі принцеса переглядає відеозвернення від своїх трьох дітей - принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Кейт Міддлтон підтримала челендж, пов’язаний із раком / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Особливо зворушливим виявилося звернення молодшого сина. Луї побажав мамі успіху під час сходження на гору та запевнив її, що вона завжди може розраховувати на його підтримку.

"Привіт, мамочко. Я дуже тебе люблю і сподіваюся, що у тебе все вийде під час сходження на гору. Пам’ятай, що я завжди у твоєму серці і дуже тебе люблю. Я йтиму за тобою і завжди буду поруч. Я надсилаю тобі дуже-дуже багато любові", - сказав хлопчик.

Кейт Міддлтон розплакалася через Луї / Скріншот

Слова Луї настільки зворушили Кейт, що вона не змогла стримати сліз. За словами принцеси, саме діти дали їй сили вибратися з лікарні, а тепер допомагали завершити непросте випробування. Після перегляду відео вона обійняла свого брата Джеймса Міддлтона, який супроводжував її під час сходження, і залишила камінь на вершині гори на згадку про дітей.

Не менш зворушливими були послання старших спадкоємців. Принц Джордж розповів, що стежив за пересуваннями мами за допомогою додатка Flightradar24. Він запевнив Кейт, що вся родина думає про неї і пишається її досягненнями.

Принцеса Шарлотта також зізналася мамі в любові та побажала їй успіху. Дівчинка розповіла, що дуже пишається її подорожжю і буде подумки підтримувати її протягом усього випробування.

За інформацією HELLO!, під час спеціального показу фільму деякі глядачі не змогли стримати сліз, почувши звернення маленького Луї.

Випробування, яке стало особистою перемогою Кейт

У червні Кейт Міддлтон завершила Three Peaks Challenge - сходження на три найвищі гори Великої Британії: Бен-Невіс у Шотландії, Скофелл-Пайк в Англії та Сноудон у Уельсі.

За час випробування принцеса пройшла близько 37 кілометрів, подолала сумарний набір висоти понад три тисячі метрів і проїхала на автомобілі близько 743 кілометрів між локаціями. На окремих ділянках їй допомагали фахівці гірсько-рятувальної служби.

Біля підніжжя останньої гори Кейт зустріли принц Вільям, троє дітей, батьки та брат. Це випробування мало для неї особливе значення після перенесеного онкологічного захворювання та періоду відновлення.

Документальний фільм "Heal" розповідає не тільки про фізичне випробування, а й про те, як серйозна хвороба змінює людину, її стосунки з близькими та ставлення до життя. У ньому Кейт ділиться особистими переживаннями та розмірковує про те, чому підтримка сім’ї є особливо важливою у найважчі моменти.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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