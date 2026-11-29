Президент вважає несправедливою вимогу до Києва відмовитися від своїх земель або погодитися на інші односторонні поступки.

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Володимир Зеленський виступив із заявою щодо переговорів із РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв Зеленського:

Україна не визнаватиме захоплені ворогом території як такі, що належать РФ

Офіційне визнання окупації стало б серйозною поступкою Москві

Україна на переговорах не збирається визнавати захоплені російськими військами території російськими ні на політичному, ні на юридичному рівні. Київ також не розглядає відмову від власних земель як прийнятну ціну за припинення бойових дій.

Мова йде не просто про кордони на карті, а про населені пункти, будинки та людей, які є частиною України. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera, повідомляє Clash Report.

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Глава держави дав зрозуміти, що офіційне визнання окупації стало б серйозною поступкою Москві й фактично означало б передачу Росії того, чого вона не змогла домогтися виключно військовим шляхом.

"Ми не готові юридично й офіційно визнавати тимчасово окуповані території. Ми не готові зробити Путіну такий подарунок", - заявив президент.

За словами Зеленського, за кожним захопленим регіоном стоять українські міста та села, долі їхніх мешканців і зруйновані російськими обстрілами будинки. Тому питання територій не можна розглядати виключно як предмет політичних переговорів.

Президент також звернув увагу на масштаби російських територіальних претензій. Він нагадав, що площа РФ перевищує 17 мільйонів квадратних кілометрів, проте Москва продовжує претендувати ще приблизно на 6 тисяч квадратних кілометрів української землі.

"Хто може повірити цим словам? Ніхто", - так прокоментував Зеленський територіальні претензії Росії.

Український лідер вважає несправедливою вимогу до Києва відмовитися від своїх земель або погодитися на інші односторонні поступки заради припинення війни. На його думку, такий сценарій став би помилковим рішенням не лише для України, а й для її міжнародних союзників, зокрема США.

Як приклад Зеленський навів події 2014 року, коли Росія встановила контроль над Кримом. Він вважає, що тоді міжнародна спільнота, зокрема Вашингтон, мала домагатися негайного виведення російських військ з півострова.

Окремо президент висловився щодо намірів російського керівництва завершити повномасштабну війну. На його думку, дії Володимира Путіна не свідчать про реальне прагнення зупинити конфлікт.

"Якщо ти не знаєш, як закінчити війну, яку сам же й розпочав, це означає, що ти не хочеш її закінчувати", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що українці не прагнуть захоплювати чужі землі й хочуть самостійно розпоряджатися долею своєї країни. Він нагадав, що протягом історії народ України неодноразово стикався з окупацією, проте продовжує відстоювати право на незалежність і власну державу.

"Це наша країна. Це наші люди. Нам не потрібна Росія. Вони нам не потрібні", - підсумував Зеленський.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський про можливе поширення російських загроз у Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційні плани Москви можуть стосуватися не лише України, а й інших європейських країн. Серед держав, які, на його думку, можуть зіткнутися з ризиками, він назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину, а також країни Балтії.

Крім того, український лідер торкнувся питання подальшої присутності американських військ у Європі. За його словами, під час контактів із представниками США обговорювалися варіанти забезпечення безпеки європейських держав після закінчення війни та можливі зміни в існуючій системі оборони континенту.

Зеленський також зазначив, що дії Кремля, на його думку, спрямовані на зміну сформованого геополітичного устрою Європи. Йдеться про перегляд кордонів, зміну військового балансу та перерозподіл впливу між державами.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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