В Україні зафіксували чергове подорожчання тепличних помідорів, а передумов для зниження цін поки немає.

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Скільки коштують помідори в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки коштує кілограм помідорів в Україні

Чому тепличні помідори продовжують дорожчати

Чи зростатимуть ціни на помідори надалі

В Україні продовжують дорожчати тепличні помідори. Через обмежену пропозицію місцевої продукції та високий попит виробники підвищують відпускні ціни. Водночас імпортні поставки поки не можуть компенсувати нестачу овочів на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Скільки коштують помідори в Україні

Станом на 29 листопада українські тепличні комбінати пропонують помідори за ціною 75–100 грн за кілограм. У середньому це на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Основною причиною подорожчання залишається обмежена пропозиція місцевих овочів. Обсяги збору врожаю в українських тепличних господарствах залишаються невеликими, тоді як попит на помідори з боку покупців зберігається на високому рівні.

Додатково впливає ситуація з імпортом. Наразі основні поставки помідорів в Україну здійснюються з Туреччини, проте обсяги імпортної продукції залишаються незначними.

Через це трейдерам поки не вдається компенсувати нестачу місцевих овочів за рахунок закордонних поставок. За таких умов виробники отримують можливість і надалі підвищувати відпускні ціни.

"Варто зазначити, що після чергового подорожчання в цьому сегменті українські комбінати сьогодні пропонують помідори в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці листопада 2025 року. При цьому оператори ринку не виключають подальшого зростання цін у цьому сегменті", - підсумовують аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти подорожчають взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що взимку в Україні продовжать дорожчати продукти харчування.

Зокрема, хліб – зросте в ціні ще до 5%, овочі борщового набору - до 7%, тепличні овочі - на 10-15% протягом найближчого місяця, а молочні продукти - на 10-25%.

Серед основних причин подорожчання Марчук назвав удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі, витрати виробників на генератори, ускладнення логістики та інфляцію.

"Зимовий період прийде під знаком, на жаль, росту цін. Це в середньому буде десь 10-15%, якщо дивитися по категоріях", - підкреслив він.

Ціни на продукти - останнні новини

Нагадаємо, в Україні дешевшає столовий буряк. Овоч реалізують в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку.

Як раніше повідомляв Главред, гуртові ціни на овочі в Україні змінюються різноспрямовано. Минулого тижня найбільше подорожчав солодкий перець - його вартість зросла з 50-100 до 80-150 грн за кілограм. Водночас різні види капусти та редис стали дешевшими.

Восени здешевлювалися й інші базові овочі. На початку жовтня ріпчаста цибуля подешевшала в середньому на 10% за тиждень. Тоді фермери продавали її по 9-15 грн за кілограм.

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