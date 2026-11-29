Головне завдання ASC 890 - надавати пілотам додаткові дані про ситуацію в повітрі.

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ASC 890 (Saab 340) здійснює далеку розвідку / Колаж: Главред, фото: скріншот

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З'явилися кадри з літаком ДРЛВ ASC 890

Перші вильоти з виконанням бойових завдань відбулися ще в березні

Українські Повітряні сили вперше оприлюднили відеоматеріали з літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890.

Запис з’явився на офіційному YouTube-каналі відомства. Передача цих літаків була анонсована Швецією у 2024 році в рамках одного з пакетів військової допомоги Україні.

відео дня

Йшлося про два літаки, призначені для посилення можливостей української авіації. Для спільної роботи з ними також довелося адаптувати винищувачі F-16.

Головне завдання ASC 890 - забезпечувати пілотів додатковими даними про ситуацію в повітрі, своєчасно виявляти потенційні загрози та допомагати координувати дії авіації. Офіційно про початок бойового застосування цих літаків повідомили у вересні. При цьому, згідно з інформацією Міністерства оборони України, перші вильоти з виконанням бойових завдань відбулися ще в березні 2026 року.

Шведський ASC 890 створений на базі пасажирського літака Saab 340, але отримав спеціалізоване обладнання для спостереження за повітряним і морським простором. Він здатний виявляти цілі на значній відстані та передавати інформацію іншим учасникам бойових операцій.

Ключовим елементом бортового комплексу є радіолокаційна система Erieye з активною фазованою антенною решіткою. Її заявлена дальність виявлення сягає приблизно 450 кілометрів. Завдяки розміщенню радара на висоті літак може ефективніше відстежувати об’єкти, що летять на малих висотах, зокрема крилаті ракети.

Додаткові можливості забезпечує система передачі даних Link 16. Вона дозволяє обмінюватися інформацією з винищувачами та сумісними засобами протиповітряної оборони, формуючи більш повну картину повітряної обстановки.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) оснащений РЛС Erieye, здатним відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстані до 300–400 км під час польоту на висоті 6000 м.

/ Главред

Що відомо про бойові літаки ЗСУ - заява Зеленського

Майже 50% українських винищувачів F-16 тимчасово виведені з експлуатації через тривале технічне обслуговування на європейських майданчиках. Про це Володимир Зеленський розповів у розмові з Financial Times.

Президент зазначив, що проведення ремонту безпосередньо в Україні дозволило б значно скоротити терміни відновлення літаків. У зв’язку з цим Київ спільно із західними союзниками розглядає можливість перенесення необхідних ремонтних потужностей на українську територію.

Як писав Главред, Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом з ними - додаткові можливості для посилення протиповітряної оборони. Про це 29 вересня повідомив Володимир Зеленський.

Українські F-16 вже мають на своєму рахунку перемоги в повітряних боях. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою. Таку заяву американський генерал зробив під час слухань.

Крім того, Україна розширює парк бойової авіації за рахунок шведських літаків. Під час зустрічі Зеленського з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном сторони уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Угоду було підписано наприкінці червня 2026 року.

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