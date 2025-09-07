"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

Що сказав Пенс:
- Нападу РФ на НАТО у випадку поразки України не уникнути
- Партнери мають продовжувати підтримку України
- Вірити у заяви Путіна про прагнення миру не можна
Колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО. Про це він сказав в етері BBC Newsnight.
Пенс пояснив, що такий сценарій можливий у випадку, якщо РФ вдасться захопити Україну. А це, в свою чергу, стане можливим, якщо європейські країни перестануть підтримувати Україну.
"Я вважаю, що Захід повинен продовжувати стояти на своєму (підтримці України - Главред), бо в мене немає сумнівів, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то це буде лише питанням часу, коли він перетне кордон однієї з країн НАТО", - наголосив Пенс.
Пенс відповів, чи вірить Путіну
Американський чиновник зауважив, що у нього були зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. І коли зараз очільник РФ розповідає про нібито готовність до припинення вогню та встановлення перемир'я, він йому не вірить.
"Я вважаю, що Путін не хоче миру. Він хоче лише захоплення України і реагуватиме лише на силу та єдність", - сказав Пенс.
Колишній віцепрезидент США додав, що саме тому США та європейські країни мають посилювати санкційний тиск на Росію.
Експерт оцінив ймовірність наступу Росії на країни НАТО
Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач попереджав, що Росія у випадку досягнення військових успіхів в Україні, зможе диктувати свої умови в політико-дипломатичній площині.
Якщо західні країни не будуть прислуховуватися до них, як і методи гібридної війни, то РФ може наважитися на напад.
Російське вторгнення в країни НАТО - останні новини
Військовий оглядач Олександр Коваленко попереджав, що Росію може зупинити від війни проти НАТО лише одна причина – неможливість сформувати ударні угруповання, які необхідні для початку такої військової операції.
Раніше повідомлялося, якщо раптом перемир’я в Україні буде встановлене, то вірогідність вторгнення країни-агресорки Росії в країни НАТО зросте на порядок. Адже РФ перестане зазнавати людських і механізованих втрат, і цей ресурс почне накопичуватися.
Нагадаємо, Главред писав, що Росія справді може почати велику війну проти НАТО і американський президент Дональд Трамп це допустить. А все тому, що американський президент не зможе перешкодити Росії, якщо Путін вирішить висадити свої війська в країнах НАТО.
