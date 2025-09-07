"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

Колишній чиновник попередив, що за однієї умови, уникнути агресії РФ НАТО не зможе.

https://glavred.net/war/peresechet-granicu-strany-nato-pens-predupredil-ob-ugroze-novogo-vtorzheniya-rf-10695974.html Посилання скопійоване

В США закликають тиснути на Путіна силою / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Пенс:

Нападу РФ на НАТО у випадку поразки України не уникнути

Партнери мають продовжувати підтримку України

Вірити у заяви Путіна про прагнення миру не можна

Колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО. Про це він сказав в етері BBC Newsnight.

Пенс пояснив, що такий сценарій можливий у випадку, якщо РФ вдасться захопити Україну. А це, в свою чергу, стане можливим, якщо європейські країни перестануть підтримувати Україну.

відео дня

"Я вважаю, що Захід повинен продовжувати стояти на своєму (підтримці України - Главред), бо в мене немає сумнівів, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то це буде лише питанням часу, коли він перетне кордон однієї з країн НАТО", - наголосив Пенс.

Пенс відповів, чи вірить Путіну

Американський чиновник зауважив, що у нього були зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. І коли зараз очільник РФ розповідає про нібито готовність до припинення вогню та встановлення перемир'я, він йому не вірить.

"Я вважаю, що Путін не хоче миру. Він хоче лише захоплення України і реагуватиме лише на силу та єдність", - сказав Пенс.

Колишній віцепрезидент США додав, що саме тому США та європейські країни мають посилювати санкційний тиск на Росію.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Експерт оцінив ймовірність наступу Росії на країни НАТО

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач попереджав, що Росія у випадку досягнення військових успіхів в Україні, зможе диктувати свої умови в політико-дипломатичній площині.

Якщо західні країни не будуть прислуховуватися до них, як і методи гібридної війни, то РФ може наважитися на напад.

Російське вторгнення в країни НАТО - останні новини

Військовий оглядач Олександр Коваленко попереджав, що Росію може зупинити від війни проти НАТО лише одна причина – неможливість сформувати ударні угруповання, які необхідні для початку такої військової операції.

Раніше повідомлялося, якщо раптом перемир’я в Україні буде встановлене, то вірогідність вторгнення країни-агресорки Росії в країни НАТО зросте на порядок. Адже РФ перестане зазнавати людських і механізованих втрат, і цей ресурс почне накопичуватися.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія справді може почати велику війну проти НАТО і американський президент Дональд Трамп це допустить. А все тому, що американський президент не зможе перешкодити Росії, якщо Путін вирішить висадити свої війська в країнах НАТО.

Більше новин:

Про персону: Майк Пенс Майкл Річард "Майк" Пенс — американський державний діяч та адвокат, 48-й Віцепрезидент США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. З 2013 до 2017 був 50-м губернатором Індіани та членом Республіканської партії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред