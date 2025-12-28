Нафтові гіганти та бази у вогні: Сили оборони уразили одразу шість об'єктів РФ

Українські дрони уразили нафтопереробні заводи у Самарській та Волгоградській областях.

Атака по Сизранському НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

ЗСУ атакували Сизранський НПЗ

Уражено завод " Лукойл-Волгограднєфтєперероботка"

У Чорноморському уражено базу зберігання та обслуговування дронів

У ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також уражено завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головною ціллю став нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області, що за тисячу кілометрів від українського кордону. Внаслідок атаки ударних БпЛА на території Сизранського НПЗ зафіксовано влучання та потужну пожежу.

За даними військових, щорічний обсяг переробки цього підприємства становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Завод є частиною енергетичного тилу Росії та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Атака по Сизранському НПЗ / Фото: скріншот

Окрім Сизранського НПЗ, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у Чорноморському у Криму, ремонтний підрозділ 1435 мотострілецького полку поблизу Антрацита на окупованій Луганській області, понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" у Макіївці на Донеччині. Наразі втрати росіян уточнюються.

Крім цього, Генштаб підтвердив удар по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгоградській області РФ. На ворожому об'єкті пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку з виробництва масел.

"Сили оборони продовжать вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Який вплив мають атаки на НПЗ Росії - думка аналітиків

Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що до атак Росія вже мала проблеми з постачанням пального та обмеження на експорт бензину. Удари посилили дефіцит і призвели до різкого подорожчання палива в РФ та на окупованих територіях України.

Аналітики наголосили, що дефіцит підвищить витрати бізнесу та населення та пришвидшить інфляцію в Росії. Також удари по тилових об’єктах залишаються болючою темою для російського суспільства і підривають довіру до влади.

Нагадаємо, у ніч на 28 грудня безпілотники Сил оборони України завдали ударів по території Росії. У Сизрані дрони влучили по нафтопереробному заводу та місцевих підстанціях. Після вибухів частково зникло світло, сталися перебої з теплопостачанням, а до місця ударів прибули пожежні та швидкі.

Також у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" у Каспійському морі за допомогою українських дронів. Також було вражено бурову платформу компанії "Лукойл" на родовищі Філановського та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Криму.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 грудня Сили оборони України атакували порт "Темрюк", аеродром поблизу Майкопа та ремонтний підрозділ у Труженці. Крім того, удари Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області спричинили вибухи на підприємстві, що постачає пальне для російських військ.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

