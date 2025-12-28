Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕК

Протягом 29 грудня у Дніпрі та області діятимуть погодинні відключення світла за новими графіками.

https://glavred.net/energy/otklyuchenie-sveta-v-dnepropetrovskoy-oblasti-na-29-dekabrya-novyy-grafik-ot-dtek-10727777.html Посилання скопійоване

Перевіряйте свій персональний графік відключень електроенергії на сайті ДТЕК / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

29 грудня у Дніпрі та області будуть погодинні відключення світла

Світло можуть вимикати 2–4 рази на день

Споживачі поділені на шість черг, вплив залежить від кількості черг

У понеділок, 29 грудня, у Дніпрі та Дніпропетровській області знову заплановані погодинні відключення електроенергії. Місцеві мешканці можуть залишитися без світла 2–3 рази протягом дня.

"У разі змін графіка інформація буде оперативно оновлюватися в офіційному Telegram-каналі компанії", — зазначають у ДТЕК. відео дня

Графіки для кожної черги та підчерги

1.1 Черга:

00:00 – 00:30

07:30 – 11:00

18:00 – 24:00

1.2 Черга:

00:00 – 00:30

07:30 – 11:00

18:00 – 21:30

Група 2

2.1 Черга:

00:00 – 00:30

07:30 – 14:30

18:00 – 21:30

2.2 Черга:

00:00 – 04:00

07:30 – 14:30

18:00 – 21:30

Група 3

3.1 Черга:

00:30 – 04:00

11:00 – 14:30

21:30 – 24:00

3.2 Черга:

00:30 – 07:30

11:00 – 14:30

21:30 – 24:00

Група 4

4.1 Черга:

00:30 – 04:00

11:00 – 18:00

21:30 – 24:00

4.2 Черга:

00:30 – 04:00

11:00 – 18:00

21:30 – 24:00

Група 5

5.1 Черга:

04:00 – 11:00

14:30 – 18:00

5.2 Черга:

04:00 – 11:00

14:30 – 18:00

Група 6

6.1 Черга:

04:00 – 07:30

14:30 – 20:00

6.2 Черга:

04:00 – 07:30

14:30 – 21:30

Мешканці Дніпра можуть перевірити свій персональний розклад відключень на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

У компанії пояснюють: "Всі споживачі поділені на шість черг. Якщо обмеження вводяться для трьох черг, тимчасово відключають електроенергію приблизно у половини населення регіону. Збільшення кількості черг охоплює більшу частину абонентів, тоді як за меншої кількості світло залишається доступним більшості споживачів".

Відключення електроенергії: прогноз експерта

За словами експерта з енергетики та керівника Ліги енергетичного розвитку України Олександра Голіздри, короткочасне похолодання тривалістю один-два дні не становить серйозної загрози для енергосистеми.

"На даний момент немає підстав очікувати масштабних або тривалих відключень електроенергії", — наголосив він.

Відключення електроенергії - новини за темою

Як писав раніше Главред, у більшості регіонів України в понеділок, 29 грудня, застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Крім того, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред