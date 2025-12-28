Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"

Наталка Денисенко виклалися на повну в ефектному танцювальному номері.

https://glavred.net/movies/iz-uborshchicy-v-angela-denisenko-pokazala-klass-na-tancah-so-zvezdami-10727807.html Посилання скопійоване

Танці з зірками онлайн - як виступили Наталка Денисенко та Антон Нестерко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanci1plus1

Наталка Денисенко та Антон Нестерко вийшли на паркет "Танців з зірками" під номером 8. Акторка спершу боялася брати участь у танцювальному шоу, але бажання випробувати свої сили в подібному проєкті все ж таки взяло гору.

Таким чином Денисенко опинилася на паркеті: спершу в сірих халатику і косинці зі шваброю в руках, а потім ширяла над паркетом в ефектному білому міні. Наталка і Антон танцювали самбу під пісню Альони Омаргалієвої "Не п'яна - закохана" у виконанні Галини Печенізької.

Ефектне перевтілення і впевнені танцювальні па Монатік, Катерина Кухар і Наталія Могилевська оцінили на десять балів. Дмитро Дікусар віддав парі дев'ятку.

відео дня

Дивіться відео виступу Наталки Денисенко та Антона Нестерка на "Танцях з зірками":

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про хворобу української ведучої Лесі Нікітюк. Уже вдруге за чотири місяці її організм дає збій, що сильно турбує зірку.

Також українська співачка Світлана Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на Дитячому Євробаченні у 2025 році. Артистка була музичним продюсером Національного відбору конкурсу.

Читайте також:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред