Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"

Анна Підгорна
28 грудня 2025, 23:07
Наталка Денисенко виклалися на повну в ефектному танцювальному номері.
Наталка Денисенко, Антон Нестерко
Танці з зірками онлайн - як виступили Наталка Денисенко та Антон Нестерко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanci1plus1

Наталка Денисенко та Антон Нестерко вийшли на паркет "Танців з зірками" під номером 8. Акторка спершу боялася брати участь у танцювальному шоу, але бажання випробувати свої сили в подібному проєкті все ж таки взяло гору.

Таким чином Денисенко опинилася на паркеті: спершу в сірих халатику і косинці зі шваброю в руках, а потім ширяла над паркетом в ефектному білому міні. Наталка і Антон танцювали самбу під пісню Альони Омаргалієвої "Не п'яна - закохана" у виконанні Галини Печенізької.

Ефектне перевтілення і впевнені танцювальні па Монатік, Катерина Кухар і Наталія Могилевська оцінили на десять балів. Дмитро Дікусар віддав парі дев'ятку.

Дивіться відео виступу Наталки Денисенко та Антона Нестерка на "Танцях з зірками":

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

