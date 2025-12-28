"Одягайтеся тепліше": синоптик попередила про сильний мороз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 29 грудня
- Коли Україну "скують" сильні морози
В останній понеділок 2025 року переважатиме відносно тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть -1...+2 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона прогнозує, що 29 грудня періодично випадатиме невеликий сніг, мокрий сніг, можливі прояснення.
Вітер у понеділок буде рвучким, сильним, північно-західного напрямку. На тротуарах слизько, на дорогах мокро.
Погода у Києві 29 грудня
У понеділок, 29 грудня, столицю накриє хмарна та волога погода з температурою повітря близько нуля.
Діденко попереджає, що похолодання в Україні вже розпочнеться із 30 грудня.
"31 грудня та 1 січня будуть в Україні морозними! Поєднання морозу та вітру робитимуть температуру комфорту значно нижчою - обов'язково одягайтеся тепліше, але й вільніше, на морозі кілька шарів одежі завжди краще", - написала вона.
Якою буде погода на Новий рік 2026 - прогноз
Нещодавно синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт розповів, що у новорічну ніч ми можемо побачити трішки снігу на землі.
"Щодо морозів. В денні години це буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура, подекуди по північному сходу можуть бути низькі значення температури. Найтепліше буде на півдні і заході країни. Там в денні години можуть бути близько нуля градусів +1. В нічні години від 4 до -6", - прогнозує Семиліт.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні прогнозується нестійка та вітряна погода впродовж наступних днів. Штормовий вітер очікується у західних та південних областях. Можливий також сніг та невеликі морози.
Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 27 грудня, в Україні прогнозують сніг та сильний вітер. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що у новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
