Україна та Росія домовилися про перемир'я, але є нюанс - МАГАТЕ

МАГАТЕ оголсило про локальне перемир'я в Україні.

Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

Україна та Росія домовилися про перемир'я біля ЗАЕС

Перемир’я дозволить відремонтувати лінії електропередач

Роботи триватимуть кілька днів

Україна та Росія досягли домовленості про локальне перемир’я поблизу ЗАЕС. Тимчасове припинення вогню дозволить відремонтувати лінії електропередач у районі станції. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - йдеться у повідомленні. відео дня

За словами очільника агентства, домовленість про перемир'я є частиною зусиль щодо запобігання ядерній аварії. Наразі фахівці відновлюють електропостачання між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької ТЕС.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші", яке дозволило відновити електропостачання та підвищити рівень ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Чи можливі провокації на ЗАЕС - думка експертки

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала можливі провокації РФ на захопленій Запорізькій АЕС. Вона зазначила, що росіяни можуть повідомляти про нібито удари українських дронів по різних об’єктах станції, проте на ЗАЕС перебуває велика кількість російських військових, які не мають відношення до радіаційного чи хімічного захисту.

"Будь-які українські диверсії там просто неможливі. У нас прекрасно усвідомлюють, що поруч живуть люди, і головне завдання - зберегти станцію в цілісності. Українські сили не обстрілюють територію навколо ЗАЕС, тому що все навколо заміновано, і будь-яке влучення може призвести до детонації", - попередила вона в інтерв'ю Главреду.

Вона додала, що РФ може влаштовувати обстріли з інформаційно-пропагандистською метою.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, 15 листопада на Запорізькій АЕС виникли проблеми з енергопостачанням. Втрачено живлення по ключовій лінії "Дніпровська" (750 кВ), яка минулого місяця була відновлена.

Також президент Зеленський категорично відкинув можливість обміну українських територій у межах американської мирної ініціативи. Він наголосив, що Україна не має ні юридичного, ні морального права передавати землі, зокрема щодо Запорізької АЕС та Донбасу.

Як повідомляв Главред, Запорізька АЕС залишиться у стані холодної зупинки - такої домовленості досягли Україна та Росія, повідомило МАГАТЕ 20 листопада. За словами очільника відомства Рафаеля Гроссі, керувати АЕС під час війни неможливо.

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

