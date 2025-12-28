Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

Окрім ліквідованих окупантів, відомо про десятки поранених.

Над ураженими об'єктами здійнялися вогонь і дим

Що повідомив "Мадяр":

На Донеччині СБС уразили командний пункт противника

Внаслідок ударів ліквідовано понад пів сотні спецпризначенців ГРУ РФ

Більше 70 окупантів отримали поранення

Представники Сил безпілотних систем завдали удару по спецпризначенцях Головного розвідувального управління країни-агресорки Росії. Про це повідомив Командувач СБС ЗС України Роберт Бровді ("Мадяр").

За його даними, понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ РФ було ліквідовано/пошкоджено в результаті спланованої і успішно проведеної операції.

Деталі операції СБС

Перший окремий центр Сил безпілотних систем у населеному пункті Бердянське, що на тимчасово окупованій території Донецької області, провів розвідувально-ударну операцію.

Під приціл українських військових вночі 26 грудня потрапив командний пункт та місця дислокації окупантів. В результаті операції ліквідовано 51 росіянина, ще 74 отримали поранення. Також є зниклі безвісти.

Російські окупанти не вперше попадають під удар Сил оборони

Главред писав, що кілька місяців тому українські Сили оборони завдали точкового удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, що знаходиться на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Внаслідок удару високоточною зброєю було ліквідовано командира бригади з позивним "Днєпр" та п’ятьох членів оперативного складу.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 грудня у селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

Крім цього стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників цієї ночі було, ймовірно, атаковано дві підстанції та двічі дрони влучили по місцевому НПЗ у Сизрані.

Раніше, у ніч на 26 грудня, Росію також атакували дрони. Зокрема, у Волгограді гриміло понад 20 вибухів, а згодом почалася пожежа в районі нафтопереробного заводу.

Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

