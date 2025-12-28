Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

Що повідомив "Мадяр":
- На Донеччині СБС уразили командний пункт противника
- Внаслідок ударів ліквідовано понад пів сотні спецпризначенців ГРУ РФ
- Більше 70 окупантів отримали поранення
Представники Сил безпілотних систем завдали удару по спецпризначенцях Головного розвідувального управління країни-агресорки Росії. Про це повідомив Командувач СБС ЗС України Роберт Бровді ("Мадяр").
За його даними, понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ РФ було ліквідовано/пошкоджено в результаті спланованої і успішно проведеної операції.
Деталі операції СБС
Перший окремий центр Сил безпілотних систем у населеному пункті Бердянське, що на тимчасово окупованій території Донецької області, провів розвідувально-ударну операцію.
Під приціл українських військових вночі 26 грудня потрапив командний пункт та місця дислокації окупантів. В результаті операції ліквідовано 51 росіянина, ще 74 отримали поранення. Також є зниклі безвісти.
Російські окупанти не вперше попадають під удар Сил оборони
Главред писав, що кілька місяців тому українські Сили оборони завдали точкового удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, що знаходиться на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Внаслідок удару високоточною зброєю було ліквідовано командира бригади з позивним "Днєпр" та п’ятьох членів оперативного складу.
Удари по об'єктах РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 28 грудня у селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.
Крім цього стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників цієї ночі було, ймовірно, атаковано дві підстанції та двічі дрони влучили по місцевому НПЗ у Сизрані.
Раніше, у ніч на 26 грудня, Росію також атакували дрони. Зокрема, у Волгограді гриміло понад 20 вибухів, а згодом почалася пожежа в районі нафтопереробного заводу.
Про персону: "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
