Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

Український футболіст розглядає пропозиції від європейських клубів і може змінити команду вже взимку.

Півзахисник "Динамо" отримав шанси перейти до Ла Ліги / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

Шапаренко може перебратися в іспанську Ла Лігу

Півзахисник має можливість залишитися у "Динамо"

Контракт гравця розрахований до 30 вересня 2026 року

Київське "Динамо" може втратити одного зі своїх ключових півзахисників. Микола Шапаренко стоїть перед важливим вибором у кар'єрі, адже вже найближчими днями розпочнеться зимове трансферне вікно.

27-річний футболіст отримав пропозиції щодо контракту від двох клубів, повідомляє Solofichajes123. За інформацією джерела, серед можливих варіантів — перехід до іспанської Ла Ліги.

Інтерес "Жирони"

Особливу увагу викликає інтерес клубу "Жирона", де вже виступають українці Владислав Ванат та Віктор Циганков. Півзахисник має вибір: спробувати свої сили в Іспанії або залишитися в рідному клубі.

Варто зазначити, що Шапаренко восени наступного року може стати вільним агентом. Наразі його контракт з "Динамо" розрахований до 30 вересня 2026 року, повідомляє Transfermarkt.

Очікуване рішення та вплив на команду

Рішення щодо майбутнього українського футболіста очікується вже в найближчі дні, і воно може істотно вплинути на склад "Динамо" на другу частину сезону.

