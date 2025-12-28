Чому 29 грудня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

За народними повір'ями, 29 грудня суворо заборонено скаржитися на свою долю.

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 29 грудня

Прикмети 29 грудня

Що можна і не можна робити 29 грудня

У понеділок, 29 грудня, у православному календарі день пам'яті святих дітей убитих у Віфлеємі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Євангеліст Матвій розповідає, що після народження Ісуса в Єрусалим прийшли волхви зі сходу, шукаючи "новонародженого царя Іудейського". Цар Ірод Великий, злякавшись втрати влади, наказав убити всіх хлопчиків у Вифлеємі та його околицях до двох років. Цей наказ і послужив причиною масового вбивства невинних дітей.

Церква визнає їх мучениками, тому що вони загинули замість Христа. У богослов'ї це називають "хрещенням кров'ю" - мучеництво зараховується як повнота християнського свідчення. Святий Августин писав, що ці діти "не могли говорити, але вже сповідували Христа своєю смертю".

29 грудня - день пам'яті святого преподобного Маркела

Святий Маркел народився близько кінця IV століття в знатній і багатій християнській родині. Здобув ґрунтовну світську і богословську освіту, добре знав священне писання, творіння отців церкви і вирізнявся рідкісною духовною зрілістю ще з юних років.

Незважаючи на блискучі перспективи, він зрікся світського життя, усвідомивши, що його покликання - служіння Богу в чернечому подвигу.

Маркел прийняв постриг у монастирі Ченців, що не сплять, заснованому преподобним Олександром Акоімітом. Після смерті преподобного Олександра братія одностайно обрала Маркела ігуменом. Його настоятельство стало золотим періодом обителі. За його ігуменства монастир став духовним центром Константинополя, відомим далеко за межами столиці.

Святий Маркел жив під час гострих христологічних суперечок після Халкідонського Собору 451 року. Його авторитет був настільки великий, що до нього зверталися єпископи, ченці та миряни в пошуках духовної поради. Преподобний Маркел відійшов до господа близько середини V століття (орієнтовно 485), після багатьох років ігуменського служіння.

Прикмети 29 грудня

Сніг 29 грудня - до врожаю хліба наступного року.

Туман або заметіль - на неврожай або холодне літо.

Голуби сплять у хлівах або серед людей - холод і заметіль скоро.

Що не можна робити 29 грудня

У народі 29 грудня називали Страшним днем. Вірили, що саме в цей час темні сили ходять світом, тому людям радили бути дуже обережними і не легковажними. За народними повір'ями, цього дня суворо заборонено: скаржитися на свою долю, відмовляти в допомозі нужденним і залишати дітей без нагляду.

Що можна робити 29 грудня

Цей день радять проводити в колі сім'ї, піклуватися про дім і близьких. Також існує традиція спалювати старі речі, вірячи, що разом із ними можна виганяти з дому невдачу та біди.

