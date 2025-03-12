Відновлення військової допомоги США: у Польщі відповіли, чи їде зброя в Україну

Відновлення постачання американського озброєння чекали близько тижня.

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Польський хаб вже відновив свою роботу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

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США відновили військову допомогу Україні

Американську зброю Україні передають через хаб у Ясенці

Обмін розвідданими між США та Україною відновили

12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

За його словами, передача необхідного озброєння з США знову відбувається через логістичний хаб у Ясенці.

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Більш як тиждень тому, після заяви США про призупинення постачання військової допомоги, у Польщі цей логістичний центр припинив свою роботу, однак сьогодні ситуація змінилася.

"Відновилися поставки американської зброї з POLLOGHAB в Ясенці в Україну", - йдеться у повідомленні.

Водночас директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати також відновили обмін розвідданими з Україною. За її словами, це відбулося за дорученням президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Припинення військової допомоги США Україні

Нагадаємо, 4 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зупинила фінансування закупівель нових озброєнь для України.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, як писав Главред, заявила, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді.

Однак вже 11 березня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

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Хто такий Павел Залевський? Павел Залевський - польський політик та історик. Депутат Європейського парламенту від партії Громадянська платформа, член Європейської народної партії, віце-голова Комітету з міжнародної торгівлі ЄП, заступник у Комітеті із закордонних справ ЄП. Депутат Сейму I, V, VI і IX скликання, голова Комітету із закордонних справ Республіки Польща V скликання, ініціатор і перший голова польсько-української міжпарламентської групи у Сеймі І каденції, пише Вікіпедія.

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