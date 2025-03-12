Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Відновлення військової допомоги США: у Польщі відповіли, чи їде зброя в Україну

Анна Косик
12 березня 2025, 10:49
195
Відновлення постачання американського озброєння чекали близько тижня.
Военная помощь, флаги США и Украины
Польський хаб вже відновив свою роботу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Головне:

  • США відновили військову допомогу Україні
  • Американську зброю Україні передають через хаб у Ясенці
  • Обмін розвідданими між США та Україною відновили

12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

За його словами, передача необхідного озброєння з США знову відбувається через логістичний хаб у Ясенці.

відео дня

Більш як тиждень тому, після заяви США про призупинення постачання військової допомоги, у Польщі цей логістичний центр припинив свою роботу, однак сьогодні ситуація змінилася.

"Відновилися поставки американської зброї з POLLOGHAB в Ясенці в Україну", - йдеться у повідомленні.

Водночас директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати також відновили обмін розвідданими з Україною. За її словами, це відбулося за дорученням президента США Дональда Трампа.

Відновлення військової допомоги США: у Польщі відповіли, чи їде зброя в Україну
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Припинення військової допомоги США Україні

Нагадаємо, 4 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зупинила фінансування закупівель нових озброєнь для України.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, як писав Главред, заявила, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді.

Однак вже 11 березня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

Читайте також:

Хто такий Павел Залевський?

Павел Залевський - польський політик та історик. Депутат Європейського парламенту від партії Громадянська платформа, член Європейської народної партії, віце-голова Комітету з міжнародної торгівлі ЄП, заступник у Комітеті із закордонних справ ЄП. Депутат Сейму I, V, VI і IX скликання, голова Комітету із закордонних справ Республіки Польща V скликання, ініціатор і перший голова польсько-української міжпарламентської групи у Сеймі І каденції, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США військова допомога Польща
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

11:28Україна
Залаштунки переговорів у Джидді: у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри"

Залаштунки переговорів у Джидді: у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри"

10:27Політика
РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 осіб постраждали

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 осіб постраждали

10:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Помиляється більшість: як правильно смажити гриби з цибулею

Помиляється більшість: як правильно смажити гриби з цибулею

Карта Deep State онлайн за 12 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

"Огорожа в три поверхи": як живе Алла Пугачова на Кіпрі

"Огорожа в три поверхи": як живе Алла Пугачова на Кіпрі

Останні новини

11:28

"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

11:28

"Путіну важко": агентство Reuters дізналося про ставлення Кремля до припинення вогню

11:20

Зірка "З Легким паром" путіністка Тализіна тяжко хвора

11:12

Китайський гороскоп на завтра 13 березня: Собакам - помилки, Коням - травми

11:12

"Кульгає, додаючи плутанини": США усунули перемовника щодо України - Politico

Літаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – КриволапЛітаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – Криволап
10:49

Відновлення військової допомоги США: у Польщі відповіли, чи їде зброя в Україну

10:27

Залаштунки переговорів у Джидді: у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри"

10:19

Ціни на сигарети в Україні злетять вже в квітні: скільки доведеться платити

10:00

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 осіб постраждалиФото

Реклама
09:35

Британія була "за лаштунками" переговорів: стали відомі деталі плану перемир'я

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

09:29

"За розтрату держкоштів": Саакашвілі в Грузії отримав новий термін

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

Копія співачки: наречений зрадниці Лорак показав свою дорослу доньку

08:25

Деякі українські бригади вийшли з Курської області - Forbes

08:10

Інакше й бути не могло: Трамп і його люди почали тиснути на ПутінаПогляд

08:03

У Кривому Розі - серія вибухів, є "приліт" та пожежа: що всі подробиці

07:37

Дрони атакували Суми, Дніпро і Харків: є руйнування, спалахнули пожежіФото

07:23

Результати переговорів у Саудівській Аравії: успіх України і дилема для путінаПогляд

07:10

Де заховані 4 коти: лише "справжній детектив" знайде їх за 12 секунд

Реклама
06:49

Стало відомо, чи обговорювали в Джидді відставку Зеленського і вибори в Україні

06:10

Як два агресивних пристарілих маразматика мріють змінити світПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 13 березня: Тельцям - винагорода, Дівам - хороші новини

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти людину з майбутнього

05:03

Після припинення вогню в Україні РФ може напасти на Європу - аналітикЕксклюзив

04:30

Березень змінить усе: які три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання

04:02

Американці виступили проти: у Трампа почались проблеми всередині СШАВідео

03:30

12 березня: яке церковне свято, прикмети, як привернути достаток у дім

03:00

Завдання для найочавіших: знайдіть 2 відмінності в картинках свинки Пеппи за 7 сек

02:18

Чи зможе Україна збивати ракети РФ без допомоги США: Жданов відповівВідео

01:51

У США погрожують РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

01:30

Оскароносний Майкл Дуглас висловився про спроби Трампа "умиротворити" РФ

00:46

Припинення вогню в Україні: Умєров розповів подробиці переговорів у Джидді

00:04

Кар'єра піде на зліт: 3 знаки Зодіаку, яких чекає успіх у 2025 році

11 березня, вівторок
23:35

"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

23:32

США відновили військову допомогу Україні: у Зеленського розкрили деталі

23:20

"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

23:03

"Дайте поплакати": Тіна Кароль здивувала своїм зізнанням про особисте

22:41

Переможниця Холостяка-13 висловилася про роман із Вадимом Олійником

22:40

Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимутьВідео

Реклама
22:33

РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

22:32

"М’яч на боці Росії": лідери ЄС масово реагують на переговори України з США

22:27

В Росії зробили термінову заяву про 30-денне перемир’я

22:09

"З ним щось не так": що відбувається з Нікітою Пресняковим у США

22:03

Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

21:31

"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

21:26

Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

21:25

Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув "ультиматум" РосіїВідео

21:22

Не там, де усі звикли: куди поставити чайник на кухні

21:10

"Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти