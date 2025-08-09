У США неправильно зрозуміли вимоги Путіна щодо припинення вогню - Bild

Путін категоричний у питанні тимчасово окупованих територій України.

Головне:

Віткофф не правильно зрозумів слова Путіна

Російський диктатор не готовий йти на поступки

Росія відмовилась від запропонованого США варіанту замороження війни

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо контролю над українськими територіями.

Про це пише Bild з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що Путін як і раніше хоче контролювати усі території в межах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Уїткофф не знає, про що говорить", - сказав український урядовець у розмові з журналістами. Таку ж оцінку поділяють і представники німецького уряду.

"Він запропонував лише часткове припинення вогню — відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста у тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - пише видання.

Водночас США запропонували заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту в обмін на те, що будуть зняті санкції з РФ. Однак Кремль відхилив цю пропозицію.

Зустріч Путіна і Віткоффа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента США Дональда Трампа, спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним.

Помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков також заявив після проведення зустрічі диктатора з американським чиновником, що розмова була "корисною і конструктивною".

Раніше повідомлялося, що головною темою розмови стала ідея перемир’я, запропонованого Москві від імені США після попереднього узгодження з європейськими партнерами.

