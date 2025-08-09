Рус
У США неправильно зрозуміли вимоги Путіна щодо припинення вогню - Bild

Анна Косик
9 серпня 2025, 14:00
Путін категоричний у питанні тимчасово окупованих територій України.
Росія не погодилась на варіант США замороження бойових дій в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Головне:

  • Віткофф не правильно зрозумів слова Путіна
  • Російський диктатор не готовий йти на поступки
  • Росія відмовилась від запропонованого США варіанту замороження війни

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо контролю над українськими територіями.

Про це пише Bild з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що Путін як і раніше хоче контролювати усі території в межах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

відео дня

"Уїткофф не знає, про що говорить", - сказав український урядовець у розмові з журналістами. Таку ж оцінку поділяють і представники німецького уряду.

"Він запропонував лише часткове припинення вогню — відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста у тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - пише видання.

Водночас США запропонували заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту в обмін на те, що будуть зняті санкції з РФ. Однак Кремль відхилив цю пропозицію.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Зустріч Путіна і Віткоффа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента США Дональда Трампа, спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним.

Помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков також заявив після проведення зустрічі диктатора з американським чиновником, що розмова була "корисною і конструктивною".

Раніше повідомлялося, що головною темою розмови стала ідея перемир’я, запропонованого Москві від імені США після попереднього узгодження з європейськими партнерами.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

війна в Україні окуповані территории Володимир Путін новини України Стів Віткофф
