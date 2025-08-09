Рус
Переговори про припинення вогню: Зеленський розкрив небезпеку російського плану

Олексій Тесля
9 серпня 2025, 16:16
Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами питання встановлення миру в Україні.
Зеленський, Стармер, Макрон, Путін
Володимир Зеленський провів переговори з європейськими лідерами / Колаж: Главред, фото УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

  • Є небезпека російського плану звести все до обговорення неможливого
  • Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі
  • Пропозиції Москви готують зручні РФ позиції для відновлення війни

Президент Володимир Зеленський провів переговори з низкою європейських лідерів, під час яких обговорив ситуацію навколо ймовірних переговорів щодо завершення війни.

Під час переговорів із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером він обговорив питання встановлення миру в Україні.

відео дня

"Вдячний за підтримку. Все одно бачимо необхідність справді стійкого миру для України і небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації", - написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив на налаштованості Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну.

"Активно працюємо заради конструктивної дипломатії й того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - повідомив Зеленський.

Під час переговорів із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом він обговорив питання мирного процесу та європейської інтеграції.

"Вдячний за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та забезпечення спільної безпеки. Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в переговорах щодо вступу України до Євросоюзу", - написав Зеленський.

Він наголосив на важливості принципової позиція Естонії щодо справедливих умов руху до Євросоюзу для України та Молдови. "Не може бути розділень і несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати", - зазначив президент України.

Зеленський також обговорив із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен питання "реального завершення війни" РФ проти України, а також української інтеграції до ЄС.

"Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами - нашу та Метте", - написав Зеленський.

"У ці дні активність дипломатії надвисока. Утім, не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само нав'язують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, окрім більш зручних позицій для росіян для відновлення війни", - наголосив український лідер.

За його словами, "всі наші кроки мають бути такими, які наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

За словами Зеленського, обговорили також із Метте роботу заради вступу до Євросоюзу, результати на цьому шляху України та Молдови. "Однаково бачимо необхідність справедливого підходу та виконання зобов'язань як для України, так і для Молдови разом", - написав президент України.

Крім того, Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном дипломатичні кроки для "реального миру" в Україні.

"Говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обдурити нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України та інших європейських націй", - написав Зеленський.

Переговори про припинення війни: думка експерта

Раніше політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - заявив він.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Інші новини:

Про персону: Кір Стармер

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Еммануель Макрон Кір Стармер Переговори про припинення вогню





