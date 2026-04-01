Там були комплектуючі до крилатих ракет: ЗСУ влупили по заводу в РФ

Сили оборони завдали удару по підприємству "Стрела" у Брянській області РФ.

Сили оборони України вдарили по російському підприємству АТ "Стрела" у Брянській області, де виробляють комплектуючі до крилатих ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Масштаби збитків противника уточнюються", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також наші захисники атакували ворожі пункти управління дронами у районах Залізничного та Долинки у Запорізькій області. На Дніпропетровщині поблизу Успенівки був уражений командно-спостережний пункт окупантів.

Сили оборони також вдарили по зосередженню живої сили окупантів поблизу Соснівки та складу матеріально-технічних засобів у районі Якимівки у Запорізькій області.

"Серед іншого, уражено і район зосередження озброєння та військової техніки противника у районі Hовосвітлівки на ТОТ Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ — думка експерта Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед". Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Вибухи в РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 березня в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

Вночі на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

