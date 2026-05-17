Небезпечний вірус стрімко шириться: ВООЗ вводить міжнародну надзвичайну ситуацію

У ВООЗ наголосили, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці

Головне з новини:

ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію

Спалах Еболи стрімко розширюється

Ризики поширення зростають через мобільність населення

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала новий спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення. Рішення ухвалили через високий ризик виходу вірусу за межі регіону, хоча про пандемію наразі не йдеться. Про це пише РБК-Україна.

Спалах, що стрімко розширюється

Станом на 16 травня у провінції Ітурі підтверджено вісім випадків зараження штамом Бундібугіо. Медики також повідомляють про сотні підозр: 246 можливих інфікувань і 80 смертей, які можуть бути пов’язані з вірусом.

Хвороба вже перетнула кордон. У Кампалі 15 і 16 травня підтвердили два випадки, один із них - летальний. Обидва пацієнти прибули з Конго. Ще один інфікований повернувся до Кіншаси після поїздки в Ітурі.

У ВООЗ припускають, що реальна кількість заражених може бути значно більшою: у регіоні фіксують численні кластери смертей та симптоми, характерні для геморагічної лихоманки.

Чому це викликає тривогу

Організація окремо наголошує на смертях медичних працівників - ознаці того, що вірус може поширюватися всередині лікарень, де контроль інфекцій часто ускладнений нестачею ресурсів.

Ситуацію погіршують гуманітарна криза, активні переміщення населення та нестабільність у регіоні. Усе це створює умови для швидкого поширення вірусу між країнами, особливо з огляду на жваві транспортні та торговельні маршрути.

Додатковий ризик - відсутність затверджених вакцин або спеціального лікування саме проти штаму Бундібугіо, який відрізняється від інших варіантів Еболи.

Що буде далі

Генеральний директор ВООЗ найближчим часом скликає Комітет з надзвичайних ситуацій. Експерти мають надати рекомендації державам щодо стримування вірусу та можливих тимчасових обмежень.

Небезпечні хвороби і віруси - новини за темою

Яку писав раніше Главред, українські лікарі повідомляють про повернення газової гангрени - смертельно небезпечної інфекції, яку історично пов’язували з окопами Першої світової війни.

Раніше у парламенті заявили про масове зараження норовірусом - збудником, який легко поширюється у закритих колективах. Після встановлення причини в Раді посилили санітарні заходи, щоб стримати подальше поширення інфекції.

Нагадаємо, у Києві за один із літніх місяців у понад чотири рази збільшилася кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

