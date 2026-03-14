Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу

Руслана Заклінська
14 березня 2026, 13:25оновлено 14 березня, 14:14
У Міністерстві оборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів.
Порт 'Кавказ', аеродром 'Майкоп' і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу
У Росії дрони атакували порт "Кавказ" і Афіпський НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Росію атакували безпілотники
  • Пошкодження зафіксовано на Афіпському НПЗ та в порту "Кавказ"
  • На НПЗ сталося займання технічних установок

У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. Внаслідок нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ та в порту в Краснодарському краї РФ. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Найбільш серйозні пошкодження зафіксовано в Краснодарському краї. В оперативному штабі регіону підтвердли, що на Афіпському НПЗ сталося займання технічних установок внаслідок падіння уламків БПЛА. Інформації про постраждалих наразі немає.

У порту "Кавказ" внаслідок атаки пошкоджено технічне судно та виникла пожежа на причальному комплексі. За офіційними даними, постраждали три особи.

Пожежу на Афіпському НПЗ підтвердив і моніторинговий сервіс NASA Firms. Пожежа в районі НПЗ зафіксована на інтерактивній карті сервісу, що відстежує температурні аномалії практично в режимі реального часу.

Крім цього, дрони атакували Тольятті в Самарській області РФ. За словами місцевих, метою атаки був хімічний завод "КуйбишевАзот".

Пожежа на Афіпському НПЗ - відео:

Порт 'Кавказ', аеродром 'Майкоп' і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу
Пожежа у РФ / Фото: скріншот

Що кажуть у російському Міноборони

У Міністерстві оборони РФ заявили про масовану атаку та відзвітували про роботу систем ППО. За версією російського відомства, вночі Росію атакували 87 безпілотників.

Згідно зі звітом, дрони були розосереджені по широкій географії: 31 БПЛА над акваторією Азовського моря, 16 над Краснодарським краєм, 8 над окупованим Кримом, 7 над Брянською областю, по 6 над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря, 5 над Ростовською областю, 3 над Самарською областю, 2 над Курською областю та по одному над територією Астраханської, Волгоградської і Тульської областей.

Порт 'Кавказ', аеродром 'Майкоп' і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу
Карта НПЗ РФ / Інфографіка: Главред

Заява Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Було уражено Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Також пошкоджено інфраструктуру порту "Кавказ" у районі Чушки. Обидва об’єкти використовуються для забезпечення російської армії.

Удар по аеродрому "Майкоп"

Українські сили уразили військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея. За даними Генштабу ЗСУ, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

У Генштабі також уточнили результати удару по підприємству російського ВПК "Кремній Ел" у Брянську. Пошкоджено основний виробничий корпус із виготовлення мікросхем для ракет, сталася пожежа площею близько 1000 м², а також загорівся склад компонентів. За попередніми даними, виробництво на підприємстві зупинено приблизно на шість місяців.

Удари по російських НПЗ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славянск Эко" у Краснодарському краї РФ та низці інших стратегічних об’єктів ворога на окупованих територіях. За даними Генштабу ЗСУ, ударні БПЛА пошкодили елементи установки первинної переробки нафти.

Також у ніч на 11 лютого Волгоград атакували безпілотники. Влучання ймовірно сталося на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Крім цього, у ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ пролунало понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де спалахнули резервуари з паливом.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

13:49Війна
Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу

Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу

13:25Світ
ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

12:53Фронт
Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

Китайський гороскоп на сьогодні, 14 березня: Тиграм потрібна допомога, Зміям — вибачатися

Китайський гороскоп на сьогодні, 14 березня: Тиграм потрібна допомога, Зміям — вибачатися

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

Останні новини

14:27

Флірт у них у крові: астрологи назвали три найчарівніші знаки зодіаку

14:08

Що означає рибка на авто: правда, про яку мало хто знає

13:49

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

13:46

Старий пес починає гавкати щовечора о 8-й годині: у чому причинаВідео

13:25

Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосуВідео

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
13:25

Як миттєво вивести в'їдливий запах секонду з речей: топ-методи, які працюють

13:07

Розсада жовтіє та витягується: два прості розчини врятують рослини за кілька днівВідео

12:53

ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

12:49

Смуток у команді Ротару: помела близька людина

Реклама
12:38

На Рівненщині різко зміниться погода: прогноз на 15 березня

12:35

Кадр з вечірки налякав гостей: дівчата помітили на ньому "зайву" особу

12:23

Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

12:14

"Це дійсно рідко трапляється": Ігнат розповів про особливий успіх УкраїниВідео

12:04

Робота мрії згідно з гороскопом: яка професія підходить кожному знаку зодіаку

11:57

Таємниця відра на фаркопі: для чого воно було потрібно

11:52

Чому 15 березня не рекомендується гуляти в лісі: яке церковне свято

11:46

Як підвищити вартість будинку за тиждень при обмеженому бюджеті: порада експерта

10:54

ЗСУ зірвали наступ росіян на двох ключових напрямках: в ISW оцінили ситуацію

10:29

По два відра смородини з куща: як приготувати найкращу підгодівлю з трьох інгредієнтівВідео

10:21

На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФФото

Реклама
10:00

Іван Богдан — підприємець, співвласник компанії book.ua, екс-директор Yakaboo досьє

09:50

Майже 500 ракет і дронів летіли на Україну: скільки цілей вдалося збитиФото

09:31

Росія вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині - що відомоФото

09:29

Погода в Одесі різко зміниться: антициклон Konrad принесе похолодання та дощі

08:56

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

08:52

Гороскоп на завтра, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

08:42

Меган "промила мозок" Гаррі: королева різко висловилася на адресу "невістки"

08:22

Не боягузтво, а розрахунок: кого козаки не брали на війну

08:21

Басков остаточно втратив сина: що він сказав

08:10

"Крок уперед — пів кроку назад": Власюк розповів, як Кремль використає послаблення санкцій СШАПогляд

07:59

У Росії помер 28-річний популярний репер: причина смерті

07:28

У Києві екстрено відключили світло, графіки не діють: що відбувається

07:26

Масована атака РФ по Київщині: кількість постраждалих росте - що відомоФото

05:55

Овочі в погребі гниють через вогкість - простий засіб рятує погріб за дні

05:30

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

05:14

Розсада чи насіння - які культури краще сіяти прямо в ґрунт

04:41

Справжня "екзотика" СРСР: який найдивніший продукт можна було купити у магазинах

04:17

Що насправді означає "ні пуху ні пера": таємний сенс, про який мало хто знає

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні собаки з цуценям за 45 с

03:33

Як пофарбувати спальню згідно з гороскопом: ідеальні кольори для кожного знака

Реклама
03:05

Доба "розтягується": розкрито страшну правду про наукову аномалію

02:36

Як сказати "жизнь бьет ключом" українською - п'ять правильних варіантівВідео

01:37

Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

00:27

О котрій годині відключать світло 14 березня: що відомо про нові графіки

00:27

Трамп хоче знову торгувати з Росією, — Венс

13 березня, п'ятниця
23:48

Вісім прихованих причин, що приваблюють мишей навесні — як з ними боротися

22:52

"Нікуди тебе забрати": рідні покинули 73-річну жінку в прифронтовому містіВідео

22:27

США відправили на Близький Схід тисячі дронів з ШІ, розроблених в Україні

22:10

"Там Санта-Барбара": гучна заява Зеленського щодо тристоронніх переговорів

22:09

Шахеди вже летять, авіація піднята: обстріл України можливий уже цієї ночі

