Порт 'Кавказ', аеродром 'Майкоп' і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосу

У Міністерстві оборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів.

У Росії дрони атакували порт "Кавказ" і Афіпський НПЗ

Коротко:

Росію атакували безпілотники

Пошкодження зафіксовано на Афіпському НПЗ та в порту "Кавказ"

На НПЗ сталося займання технічних установок

У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. Внаслідок нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ та в порту в Краснодарському краї РФ. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Найбільш серйозні пошкодження зафіксовано в Краснодарському краї. В оперативному штабі регіону підтвердли, що на Афіпському НПЗ сталося займання технічних установок внаслідок падіння уламків БПЛА. Інформації про постраждалих наразі немає.

У порту "Кавказ" внаслідок атаки пошкоджено технічне судно та виникла пожежа на причальному комплексі. За офіційними даними, постраждали три особи.

Пожежу на Афіпському НПЗ підтвердив і моніторинговий сервіс NASA Firms. Пожежа в районі НПЗ зафіксована на інтерактивній карті сервісу, що відстежує температурні аномалії практично в режимі реального часу.

Крім цього, дрони атакували Тольятті в Самарській області РФ. За словами місцевих, метою атаки був хімічний завод "КуйбишевАзот".

Що кажуть у російському Міноборони

У Міністерстві оборони РФ заявили про масовану атаку та відзвітували про роботу систем ППО. За версією російського відомства, вночі Росію атакували 87 безпілотників.

Згідно зі звітом, дрони були розосереджені по широкій географії: 31 БПЛА над акваторією Азовського моря, 16 над Краснодарським краєм, 8 над окупованим Кримом, 7 над Брянською областю, по 6 над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря, 5 над Ростовською областю, 3 над Самарською областю, 2 над Курською областю та по одному над територією Астраханської, Волгоградської і Тульської областей.

Заява Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Було уражено Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Також пошкоджено інфраструктуру порту "Кавказ" у районі Чушки. Обидва об’єкти використовуються для забезпечення російської армії.

Удар по аеродрому "Майкоп"

Українські сили уразили військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея. За даними Генштабу ЗСУ, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

У Генштабі також уточнили результати удару по підприємству російського ВПК "Кремній Ел" у Брянську. Пошкоджено основний виробничий корпус із виготовлення мікросхем для ракет, сталася пожежа площею близько 1000 м², а також загорівся склад компонентів. За попередніми даними, виробництво на підприємстві зупинено приблизно на шість місяців.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славянск Эко" у Краснодарському краї РФ та низці інших стратегічних об’єктів ворога на окупованих територіях. За даними Генштабу ЗСУ, ударні БПЛА пошкодили елементи установки первинної переробки нафти.

Також у ніч на 11 лютого Волгоград атакували безпілотники. Влучання ймовірно сталося на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Крім цього, у ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ пролунало понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де спалахнули резервуари з паливом.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

