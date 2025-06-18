Сумщина, Запоріжжя і Херсон - лише відволікання: де наступатиме РФ влітку

Військовий оглядач назвав найгарячіші напрямки на літню кампанію російської армії.

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Окупанти готуються до боїв за Костянтинівку та Покровськ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези оглядача:

Цілями літньої наступальної кампанії армії РФ є Покровськ, Костянтинівка і Куп'янськ

Сумщина, Запоріжжя та Херсонщина можуть використовуватися як відволікаючі напрямки

Головні зусилля армії РФ зосереджені на Донецькій області, зокрема в районах Костянтинівки та Покровська, а також у Харківській області - поблизу Куп’янська. Військовий оглядач Василь Пехньо під час ефіру телеканалу Еспресо розповів про основні напрямки наступу російських військ у межах їхньої літньої кампанії.

За словами Пехня, саме на Донеччині окупанти намагаються досягти ключових оперативних цілей:

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"Окупанти в цій наступальній літній кампанії будуть намагатись захопити саме ці міста. Тобто, вони хочуть вийти на Костянтинівку й отримати пряму дорогу на Словʼянськ, зрізати виступ біля Сіверська й спробувати охопити Покровськ. Адже поки зробити це дуже непросто", - наголосив експерт.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Крім Донбасу, аналітик акцентує на тому, що ворожі війська мають плани активізувати бої в Куп’янську вже взимку.

"Пріоритетом у цій літній кампанії для них є Донбас, далі - Купʼянськ. По Купʼянщині є амбіції ворога розвивати наступ. Все інше - Сумщина, Запоріжжя й Херсонщина, можуть бути відволікаючими напрямками", - пояснив він.

Таким чином, головна мета ворога - захоплення стратегічно важливих міст на Донеччині та підготовка до активних бойових дій у районі Куп’янська, тоді як інші області можуть використовуватися як другорядні чи фіктивні напрямки.

Ситуація на фронті - що відомо

Як розповідав Главред, у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію. Навесні 2022 року 200-та мотострілецька бригада зазнала важких втрат в Україні, однак пізніше бригада була відновлена і задіяна в боях за Часів Яр.

Також пояснювалося, як Україна може перекрити кисень РФ. Експерт Тарас Загородній попередив, що, якщо в Кремля не залишиться грошей, доведеться оголошувати мобілізацію.

Окрім цього, в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків. Сьогодні, за даними аналітиків, на складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків.

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Хто такий Василь Пехньо? Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

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