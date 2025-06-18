Сумщина, Запоріжжя і Херсон - лише відволікання: де наступатиме РФ влітку

Ключові тези оглядача:
- Цілями літньої наступальної кампанії армії РФ є Покровськ, Костянтинівка і Куп'янськ
- Сумщина, Запоріжжя та Херсонщина можуть використовуватися як відволікаючі напрямки
Головні зусилля армії РФ зосереджені на Донецькій області, зокрема в районах Костянтинівки та Покровська, а також у Харківській області - поблизу Куп’янська. Військовий оглядач Василь Пехньо під час ефіру телеканалу Еспресо розповів про основні напрямки наступу російських військ у межах їхньої літньої кампанії.
За словами Пехня, саме на Донеччині окупанти намагаються досягти ключових оперативних цілей:
"Окупанти в цій наступальній літній кампанії будуть намагатись захопити саме ці міста. Тобто, вони хочуть вийти на Костянтинівку й отримати пряму дорогу на Словʼянськ, зрізати виступ біля Сіверська й спробувати охопити Покровськ. Адже поки зробити це дуже непросто", - наголосив експерт.
Крім Донбасу, аналітик акцентує на тому, що ворожі війська мають плани активізувати бої в Куп’янську вже взимку.
"Пріоритетом у цій літній кампанії для них є Донбас, далі - Купʼянськ. По Купʼянщині є амбіції ворога розвивати наступ. Все інше - Сумщина, Запоріжжя й Херсонщина, можуть бути відволікаючими напрямками", - пояснив він.
Таким чином, головна мета ворога - захоплення стратегічно важливих міст на Донеччині та підготовка до активних бойових дій у районі Куп’янська, тоді як інші області можуть використовуватися як другорядні чи фіктивні напрямки.
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Хто такий Василь Пехньо?
Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.
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