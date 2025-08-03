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ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ

Віталій Кірсанов
3 серпня 2025, 11:44оновлено 3 серпня, 12:21
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Фахівці ГУР отримали закриту внутрішню документацію про атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський".
Розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів
Розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського" / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

  • У розпорядженні опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна
  • Розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського"

Українські розвідники отримали секретні дані про новітній стратегічний атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

"Фахівці ГУР отримали закриту внутрішню документацію про новітній підводний човен держави-агресора Росії - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-а"", - розповіли в розвідці.

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Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки. Також є бойові інструкції для екіпажу, бойова схема корабля і систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу, приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передавання поранених і вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції. Крім того - інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Також розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського" - об'ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

За даними ГУР, підводні човни проєкту 955А "Борей-а" - один із ключових елементів ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести з десяток бойових блоків.

"Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії нещодавно - 24 липня 2025 року. Постійне місце базування - Гаджиєво (Мурманська область РФ).

"Приймав "Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін", - підкреслили в розвідці.

У ГУР зазначають, що отримана інформація дає змогу виявити особливості та технічні обмеження не лише зазначеної субмарини, а й інших підводних човнів проєкту 955А, які є критично важливими для підтримання "імперського міфу" держави-агресора.

  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України
  • ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ
    ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФ Головне управління розвідки МО України

Операції ГУР - новини за темою

Главред писав, у тимчасово окупованому Мелітополі 2 серпня прогримів потужний вибух. ГУР і рух опору провели успішну операцію на околицях міста, внаслідок якої вибухнув мікроавтобус із бійцями окупаційного підрозділу "ахмат" усередині.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, у російському Брянську було атаковано військові об'єкти. Під удар потрапив 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Також ГУР України за допомогою ударних дронів UJ-26 "Бобер" атакувало військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок операції уражено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках, знищено російські системи ППО "Панцир-С1", радіолокаційні станції "Ніобій-СВ", "Печора-3" і "Противник-ГЕ".

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобування, аналітичне опрацювання, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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