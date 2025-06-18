Ситуація на Сумському напрямку різко змінилась - в ДПСУ розповіли, що сталось

Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ на обмеженій ділянці, в межах двох громад Сумщини, ворог несе великі втрати, зазначили в ДПСУ.

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Яка зараз ситуація на Сумському напрямку / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Про що сказав Демченко:

Росіяни за останні дні знизили активність наступальних дій на Сумському напрямку

Ворог несе великі втрати

В останні дні на Сумському напрямку спостерігається певне зниження активності противника, зокрема й у використанні квадроциклів чи мотоциклів для проривів углиб української території. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, на кордоні протяжністю близько 550 км ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хотінської та Юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп.

відео дня

Демченко також наголосив, що втрати серед російських сил є значними.

"Водночас ворог несе великі втрати, тому що тільки в тих смугах, де знаходяться прикордонники щоденно – це десятки вбитих, десятки поранених солдат противника. За останні кілька днів активність дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів, або мотоциклів, які використовували ці малі штурмові групи, щоб використовувати швидкість для того, щоб максимально спробувати просунутися в глиб нашої території", - розповів Демченко.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Бої на Сумщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії в Сумській області, наблизившись до села Юнаківка. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співробітництва Дмитра Жмайла, попри близькість до обласного центру, окупанти не мають достатньо сил для прориву до Сум. Їхньою основною метою наразі є залякування цивільного населення.

У зв’язку з безперервними обстрілами та загрозою наступу, в області триває евакуація жителів із прикордонних населених пунктів. Як повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, цього тижня вдалося вивезти понад 400 осіб, зокрема 26 дітей. Загалом підлягають евакуації мешканці 213 населених пунктів.

За інформацією The Washington Post, російська армія водночас активізувала бойові дії на Донеччині, Луганщині та на Сумщині. Таким чином ворог намагається розтягнути сили ЗСУ та створити ілюзію успіху. Бої поблизу Юнаківки, яка має стратегічне значення, залишаються напруженими. Попри складну ситуацію, контроль над обласним центром зберігається, хоча серед місцевих мешканців зростає рівень тривожності.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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