Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автора

Христина Трохимчук
21 вересня 2026, 14:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Скандальні блогери Ігор Синяк та Сергій Grey Wiese здивували своїм дуетом на концерті в Німеччині.
Ігор Синяк та Сергій Grey Wiese виконали пісню Софії Ротару
Ігор Синяк та Серьожа Grey Wiese виконали пісню Софії Ротару / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як блогери переспівали український хіт у Берліні
  • Як відреагував автор пісні Руслан Квінта

Скандальні блогери Ігор Синяк та Сережа Grey Wiese (Сергій Григор'єв-Апполонов) знову опинилися в центрі бурхливих обговорень після виступу на концерті в Берліні. Дует виконав легендарний хіт Софії Ротару "Одна калина" українською мовою, що миттєво викликало ажіотаж у соцмережі Threads.

Особливий резонанс викликали епатажні вбрання артистів. Григор’єв-Апполонов вийшов на сцену в штанях-кльош і світлому топі, тоді як Синяк з’явився перед публікою в короткій чорній сукні та головні уборі з вушками Міккі Мауса.

відео дня
Синяк і Сергій виконують пісню
Синяк і Серьожа виконують пісню "Одна калина" / скріншот із відео

Користувачів мережі здивувало те, що росіянин Григор'єв-Апполонов співав українською практично без акценту. При цьому Синяк, який родом з України, але довгі роки будував кар'єру в РФ, вже ставав вірусним завдяки виконанню пісень Ротару. У коментарях під відео користувачі згадали скандальні заяви Насті Каменських, іронічно зазначивши, що навіть у росіян "не вилізла кіста" після виконання пісні українською мовою.

Відео з неоднозначним виступом блогерів дійшло й до автора легендарного хіта й не викликало в нього позитивних емоцій. Композитор Руслан Квінта публічно заявив, що не давав жодної згоди на використання свого твору.

Синяк і Серьожа - концерт у Берліні / скрін з відео

"Я не давав згоди на виконання цими особами. Це виконання та контекст виступу осквернили твір, подали його в контексті, який завдає шкоди моїй честі та гідності, і спричинили спотворення задуму твору. Отже, це порушення права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації", - заявив Руслан Квінта.

У коментарях розгорілася гостра дискусія щодо наявності німецької ліцензії GEMA для публічних концертів. Однак Квінта підкреслив, що справа зовсім не у виплатах, а в особистих немайнових правах автора та зміні художнього змісту твору.

Реакція Руслана Квінта
Реакція Руслана Квінти / скріншот із Threads

"Спотворення твору - це не лише зміна нот чи тексту. Йдеться також про контекст, у якому авторський твір публічно презентується. Ця сценічна подача даного виконання, на мою думку, перетворила твір на елемент вульгарного шоу та змінила закладений мною художній контекст. Я говорю виключно як автор про використання мого твору та про той контекст, у якому я не хочу бачити свою музику", - підсумував композитор.

'Осквернили': скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автора
Ігор Синяк та Сергій Grey Wiese співають "Одна Калина" - відео / скрін з Telegram

Відео скандального виступу дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Єгорова в інтерв’ю Bild відверто розповіла про життя після розлучення з Віталієм Кличком. 52-річна екс-модель з теплотою згадала колишнього чоловіка та зазначила, що їм вдалося зберегти взаємну повагу та зв'язок.

Також судові розбірки та відмова спільних дітей від прізвища батька вибили Бреда Пітта з колії. За словами близького оточення, саме колишня дружина Анджеліна Джолі винна в його загостренні проблем з алкоголем.

Читайте також:

Про персону: Ігор Синяк

Ігор Синяк - б'юті-блогер, ютубер та автор-виконавець українського походження, засновник і власник інтернет-видання "ВПШ". З 2022 року веде Telegram-канал у форматі особистого блогу.

У 2022 році переїхав до Франції й мешкає в Парижі, у районі Єлисейських полів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Софія Ротару Руслан Квінта новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:18Світ
Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:08Аналітика
Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Останні новини

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:01

"Кинув людей": під час вуличного опитування пролунала різка критика на адресу Федорова через бронювання та поїздки за кордон

16:00

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:55

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

15:47

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак

15:36

Не лише "дякую": як українці висловлювали вдячність протягом століть

15:33

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Реклама
14:55

Більшість не звертає уваги: що означає дорожній знак із жовто-чорними смугами

14:55

Достатньо лише однієї гілочки: розкрито простий спосіб розмноження смородини

14:55

"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

14:33

"Я люблю розлучатися, але він гасить мої скандали": Ірена Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

14:30

Стала відома дата прем’єри комедійного детективу 2+2 "Найкращий поліцейський"

14:22

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автораВідео

14:08

Не унітаз і не раковина: що насправді є найбруднішим предметом у ванній

14:05

Названо три знаки зодіаку, яким легше досягти багатства та щастя

13:47

Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

Реклама
13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

11:29

Китайський гороскоп на завтра, 22 вересня: Бикам — подорожі, Козлам — недомовки

11:28

Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

11:11

"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

11:02

Гороскоп на завтра, 22 вересня: Ракам - зміни, Козорогам - зустріч

11:02

РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війниФото

11:01

Випадок у Косово є тривожним сигналом для України: пояснив ПортниковПогляд

10:59

Повністю посивів: Ніколас Кейдж змінився до невпізнання

10:24

Хризантеми переживуть холод і дощ: як зберегти квіти до морозівВідео

10:14

Чому 22 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

09:48

"На кого ж ми чекаємо": вагітна Федишин вразила пікантними фото

09:44

РФ вдарила по складах супермаркетів на Одещині: спалахнула масштабна пожежаФото

Реклама
09:40

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

09:15

Москва не попереджала про атаку дронів задля високої явки на "виборах" - ISW

09:07

Було 27 років: у Сінді Кроуфорд помер єдиний син

08:51

Близько 350 тисяч дронів на рік: оприлюднено таємні плани Кремля до 2035 року

08:21

Росія готується до нападу на НАТО: європейська розвідка назвала можливі терміни

07:35

У Сумах дрон влучив прямо у подружжя: під час атаки пара перебувала біля під’їзду

06:55

Пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ, є постраждалі: РФ завдала удару по ЗапоріжжюФото

05:55

"Нога як у слона": путініст Плющенко загримів до турецької лікарні

04:44

Прикмети про кохання та шлюб: які знаки віщують щасливі зміни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці переляканої жінки за 49 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти