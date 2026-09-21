'Осквернили': скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автора

Ви дізнаєтеся:
- Як блогери переспівали український хіт у Берліні
- Як відреагував автор пісні Руслан Квінта
Скандальні блогери Ігор Синяк та Сережа Grey Wiese (Сергій Григор'єв-Апполонов) знову опинилися в центрі бурхливих обговорень після виступу на концерті в Берліні. Дует виконав легендарний хіт Софії Ротару "Одна калина" українською мовою, що миттєво викликало ажіотаж у соцмережі Threads.
Особливий резонанс викликали епатажні вбрання артистів. Григор’єв-Апполонов вийшов на сцену в штанях-кльош і світлому топі, тоді як Синяк з’явився перед публікою в короткій чорній сукні та головні уборі з вушками Міккі Мауса.
Користувачів мережі здивувало те, що росіянин Григор'єв-Апполонов співав українською практично без акценту. При цьому Синяк, який родом з України, але довгі роки будував кар'єру в РФ, вже ставав вірусним завдяки виконанню пісень Ротару. У коментарях під відео користувачі згадали скандальні заяви Насті Каменських, іронічно зазначивши, що навіть у росіян "не вилізла кіста" після виконання пісні українською мовою.
Відео з неоднозначним виступом блогерів дійшло й до автора легендарного хіта й не викликало в нього позитивних емоцій. Композитор Руслан Квінта публічно заявив, що не давав жодної згоди на використання свого твору.
"Я не давав згоди на виконання цими особами. Це виконання та контекст виступу осквернили твір, подали його в контексті, який завдає шкоди моїй честі та гідності, і спричинили спотворення задуму твору. Отже, це порушення права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації", - заявив Руслан Квінта.
У коментарях розгорілася гостра дискусія щодо наявності німецької ліцензії GEMA для публічних концертів. Однак Квінта підкреслив, що справа зовсім не у виплатах, а в особистих немайнових правах автора та зміні художнього змісту твору.
"Спотворення твору - це не лише зміна нот чи тексту. Йдеться також про контекст, у якому авторський твір публічно презентується. Ця сценічна подача даного виконання, на мою думку, перетворила твір на елемент вульгарного шоу та змінила закладений мною художній контекст. Я говорю виключно як автор про використання мого твору та про той контекст, у якому я не хочу бачити свою музику", - підсумував композитор.
Відео скандального виступу дивіться тут.
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Про персону: Ігор Синяк
Ігор Синяк - б'юті-блогер, ютубер та автор-виконавець українського походження, засновник і власник інтернет-видання "ВПШ". З 2022 року веде Telegram-канал у форматі особистого блогу.
У 2022 році переїхав до Франції й мешкає в Парижі, у районі Єлисейських полів.
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