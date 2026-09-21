'Осквернили': скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автора

Скандальні блогери Ігор Синяк та Сергій Grey Wiese здивували своїм дуетом на концерті в Німеччині.

https://glavred.net/stars/oskvernili-skandalnye-blogery-podorvali-set-hitom-rotaru-i-vozmutili-avtora-10798274.html Посилання скопійоване

Ігор Синяк та Серьожа Grey Wiese виконали пісню Софії Ротару / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Як блогери переспівали український хіт у Берліні

Як відреагував автор пісні Руслан Квінта

Скандальні блогери Ігор Синяк та Сережа Grey Wiese (Сергій Григор'єв-Апполонов) знову опинилися в центрі бурхливих обговорень після виступу на концерті в Берліні. Дует виконав легендарний хіт Софії Ротару "Одна калина" українською мовою, що миттєво викликало ажіотаж у соцмережі Threads.

Особливий резонанс викликали епатажні вбрання артистів. Григор’єв-Апполонов вийшов на сцену в штанях-кльош і світлому топі, тоді як Синяк з’явився перед публікою в короткій чорній сукні та головні уборі з вушками Міккі Мауса.

відео дня

Синяк і Серьожа виконують пісню "Одна калина" / скріншот із відео

Користувачів мережі здивувало те, що росіянин Григор'єв-Апполонов співав українською практично без акценту. При цьому Синяк, який родом з України, але довгі роки будував кар'єру в РФ, вже ставав вірусним завдяки виконанню пісень Ротару. У коментарях під відео користувачі згадали скандальні заяви Насті Каменських, іронічно зазначивши, що навіть у росіян "не вилізла кіста" після виконання пісні українською мовою.

Відео з неоднозначним виступом блогерів дійшло й до автора легендарного хіта й не викликало в нього позитивних емоцій. Композитор Руслан Квінта публічно заявив, що не давав жодної згоди на використання свого твору.

Синяк і Серьожа - концерт у Берліні / скрін з відео

"Я не давав згоди на виконання цими особами. Це виконання та контекст виступу осквернили твір, подали його в контексті, який завдає шкоди моїй честі та гідності, і спричинили спотворення задуму твору. Отже, це порушення права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації", - заявив Руслан Квінта.

У коментарях розгорілася гостра дискусія щодо наявності німецької ліцензії GEMA для публічних концертів. Однак Квінта підкреслив, що справа зовсім не у виплатах, а в особистих немайнових правах автора та зміні художнього змісту твору.

Реакція Руслана Квінти / скріншот із Threads

"Спотворення твору - це не лише зміна нот чи тексту. Йдеться також про контекст, у якому авторський твір публічно презентується. Ця сценічна подача даного виконання, на мою думку, перетворила твір на елемент вульгарного шоу та змінила закладений мною художній контекст. Я говорю виключно як автор про використання мого твору та про той контекст, у якому я не хочу бачити свою музику", - підсумував композитор.

Ігор Синяк та Сергій Grey Wiese співають "Одна Калина" - відео / скрін з Telegram

Відео скандального виступу дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Єгорова в інтерв’ю Bild відверто розповіла про життя після розлучення з Віталієм Кличком. 52-річна екс-модель з теплотою згадала колишнього чоловіка та зазначила, що їм вдалося зберегти взаємну повагу та зв'язок.

Також судові розбірки та відмова спільних дітей від прізвища батька вибили Бреда Пітта з колії. За словами близького оточення, саме колишня дружина Анджеліна Джолі винна в його загостренні проблем з алкоголем.

Читайте також:

Про персону: Ігор Синяк Ігор Синяк - б'юті-блогер, ютубер та автор-виконавець українського походження, засновник і власник інтернет-видання "ВПШ". З 2022 року веде Telegram-канал у форматі особистого блогу. У 2022 році переїхав до Франції й мешкає в Парижі, у районі Єлисейських полів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред