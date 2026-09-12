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Україна пробилася на 880 км у тил РФ: Генштаб заявив про ураження цілі в Тольяті

Руслана Заклінська
12 вересня 2026, 14:33
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Завод виробляє синтетичні каучуки, які використовують, зокрема, для твердого ракетного палива.
Україна пробилася на 880 км у тил РФ: Генштаб заявив про ураження цілі в Тольяті
Наслідки атаки по комбінату "Тольяттикаучук" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук"
  • На підприємстві зафіксували пожежу
  • Відстань до цілі становила близько 880 км

У ніч на 12 вересня 2026 року Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових компонентів пального. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

відео дня

За даними Сил безпілотних систем, удар по підприємству здійснили оператори 1-го окремого центру СБС спільно з іншими складовими Сил оборони України. Відстань до цілі становила близько 880 км. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, 11 вересня та в ніч на 12 вересня українські військові уразили низку інших важливих військових об’єктів РФ. Зокрема, були уражені пункти управління БпЛА у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

Також уражено склади та місця зберігання ударних безпілотників у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області. В Алчевську Луганської області українські військові уразили склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили в Генштабі.

Що означає "закриття неба" над Росією - думка експерта

Фактичне "закриття неба" над Росією не обов’язково означає юридичну заборону польотів. Йдеться про створення таких умов, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно працювати. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, ключовим напрямком у такому сценарії може стати московський авіаційний вузол.

Для цього, на думку експерта, недостатньо поодиноких атак. Регулярна поява безпілотників поблизу великих аеропортів змушуватиме диспетчерів обмежувати або зупиняти прийом і відправлення літаків навіть без прямого ураження злітно-посадкових смуг.

"Фактично потрібно реалізувати схожу або аналогічну стратегію до тієї, яку застосовує Росія. Тобто кожні кілька годин десятки безпілотників мають запускатися й перебувати в повітряному просторі РФ", - пояснив Долінце в коментарі УНІАН.

Ще одним фактором може стати пошкодження навігаційного та іншого обладнання, необхідного для роботи аеродромів. Проблеми з такими системами, а також обмежена кількість екіпажів, які мають допуски до складних категорій посадки, здатні додатково ускладнити роботу російських аеропортів і зробити польоти до РФ менш привабливими для перевізників.

Атаки БПЛА по Росії - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, російський губернатор повідомив про падіння уламків на території промислового підприємства у Волгоградській області. Ймовірною ціллю атаки був Волгоградський нафтопереробний завод.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що внаслідок атаки БПЛА горить КуйбишевАзот. Очевидці публікували відео загоряння на промисловій зоні міста.

Голова Таганрога Світлана Камбулова повідомила про масовану повітряну атаку на місто та роботу сил ППО. На супутникових знімках зафіксовано пожежі на території ТагАЗу і загоряння резервуара.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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