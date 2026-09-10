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Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

Руслана Заклінська
10 вересня 2026, 13:10
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Махачкалінський порт є важливим вузлом РФ–Іран, через який перевозять військові вантажі.
Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб
Адмірал Ессен, наслідки удару в Махачкалі / Колаж: Главред, фото: Kchf.ru, скріншот з відео

Головне:

  • Сили оборони уразили Махачкалінський порт
  • У Новоросійську уражено три кораблі
  • Підтверджено ураження мазутних сховищ у Новоросійську

У ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російських кораблі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Махачкалінський порт є єдиним незамерзаючим глибоководним портом Росії на Каспійському морі та важливим транспортно-логістичним вузлом. Через нього проходить маршрут РФ-Іран, яким, зокрема, здійснюються поставки військового призначення.

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"Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі РФ-Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до РФ – компоненти та ударні БпЛА типу "Shahed", з РФ до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії РФ", - зазначили в Генштабі.

Після атаки ЗСУ у порту спалахнула пожежа. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Які результати атаки в Новоросійську

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 9 вересня мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю. Також підтверджено ураження щонайменше трьох російських кораблів - малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Що означає "закриття неба" над Росією - думка експерта

Фактичне "закриття неба" над Росією не обов’язково означає юридичну заборону польотів. Йдеться про створення таких умов, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно працювати. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, ключовим напрямком у такому сценарії може стати московський авіаційний вузол.

Для цього, на думку експерта, недостатньо поодиноких атак. Регулярна поява безпілотників поблизу великих аеропортів змушуватиме диспетчерів обмежувати або зупиняти прийом і відправлення літаків навіть без прямого ураження злітно-посадкових смуг.

"Фактично потрібно реалізувати схожу або аналогічну стратегію до тієї, яку застосовує Росія. Тобто кожні кілька годин десятки безпілотників мають запускатися й перебувати в повітряному просторі РФ", - пояснив Долінце в коментарі УНІАН.

Ще одним фактором може стати пошкодження навігаційного та іншого обладнання, необхідного для роботи аеродромів. Проблеми з такими системами, а також обмежена кількість екіпажів, які мають допуски до складних категорій посадки, здатні додатково ускладнити роботу російських аеропортів і зробити польоти до РФ менш привабливими для перевізників.

Удари по Росії - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ВМС України в ніч на 9 вересня уразили фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську. За даними пресслужби, для атаки було застосовано ракету "Нептун". На палубній надбудові фрегата під час атаки виникла пожежа.

Astra повідомила, що дрони подолали понад 1400 км і атакували Махачкалу у ніч на 10 вересня. У релізі йдеться, що морський порт у Махачкалі зазнав ураження та на його території виникла пожежа. М

Президент Зеленський повідомив, що ЗСУ завдали ударів по восьми об'єктах у тилу РФ, серед яких названі нафтопереробний завод і порт у Дагестані. Під ударами також опинилися об’єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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