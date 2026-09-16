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"Відключити в Росії світло": Україна готує "сюрприз" для окупантів, що відомо

Юрій Берендій
16 вересня 2026, 19:41
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Атаки на РФ можуть вийти на новий рівень.

'Відключити в Росії світло': Україна готує 'сюрприз' для окупантів, що відомо
Атаки на РФ - Коваленко розповів про нові цілі України до 2027 року / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Україна планує посилити тиск на Росію
  • Нові удари по енергетиці РФ очікуються у 2026-2027 роках

Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору. До кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

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"Взагалі-то про сюрпризи говорити не варто, бо сюрпризу не вийде. Але те, що ми розробляємо балістичну зброю, відомо. Сподіваюся, що до кінця 2026 року ми почнемо застосовувати власну балістичну зброю на території Росії. Думаю, що ми також зможемо розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ", - сказав Коваленко.

Водночас дальність українських безпілотників, за оцінкою оглядача, може й надалі зростати. Він пов'язує це з розвитком засобів, здатних працювати на значній відстані від української території.

"Більш ніж упевнений, що до кінця цього року ми побачимо, як наші дрони долають 4 тисячі кілометрів. Тобто те, що нещодавно бачили і від чого росіяни в шоці, – це не межа", - наголосив Коваленко.

Окремо він звернув увагу на підготовку до осінньо-зимового періоду. Йдеться не лише про вже відомі категорії російських об'єктів, які раніше ставали цілями українських атак.

"Крім того, ми готуємося до осінньо-зимового періоду в плані тиску на Росію. І мова йде не тільки про удари по звичній номенклатурі, тобто по Wildberries, Ozon, НПЗ та об’єктах російського ВПК. Ми готуємося відключити в Росії світло. Удари по енергетичному сектору РФ - це невід’ємна частина програми на кінець 2026 року та початок 2027-го", - заявив оглядач.

При цьому Коваленко не став розкривати інші можливі напрямки майбутніх атак.

"А про інші цікаві сюрпризи краще промовчимо", - додав Коваленко.

'Відключити в Росії світло': Україна готує 'сюрприз' для окупантів, що відомо
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли українська балістика полетить по Росії

Українська балістична ракета FP-7 може почати застосовуватися проти цілей на території Росії вже за кілька тижнів. Виріб виробництва Fire Point завершив два етапи випробувань і переходить до перевірки в реальних умовах. Про це повідомила CEO компанії Fire Point Ірина Терех у коментарі Radio NV на полях заходу "Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking".

Наступна фаза має стати частиною процедури кодифікації FP-7. Під час неї виробник перевірятиме ракету безпосередньо в умовах, наближених до її майбутнього використання.

"Очікуємо, що вона буде готовою до застосування дуже скоро. Йдеться про тижні, а не про місяці", - зазначила Терех.

'Відключити в Росії світло': Україна готує 'сюрприз' для окупантів, що відомо
Fp-7 / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Fire Point інформувала про ураження Новоуренгойського заводу підготовки конденсату до транспортування. Компанія заявила про дроновий удар на відстань понад 3200 км і опублікувала відео пожежі на території підприємства.

До цього, Fire Point повідомила про чергову нічну атаку, внаслідок якої ракети Фламінго уразили промисловий об'єкт у Волгоградській області. Атака сталася в ніч на 11 вересня.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про серію вибухів у Нижньокамську, пов'язану з пролітом безпілотників над промисловою зоною. Удар стався вранці 13 вересня, можливими цілями називають підприємтсва ТАНЕКО, ТАІФ-НК або хімкомбінат "Нижнєкамскнєфтехім".

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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