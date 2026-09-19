Підірвані пункти управління БПЛА та полігон РФ: деталі потужних ударів ЗСУ

За результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження радіолокаційної станції 80П6 противника у Смоленській області.

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ЗСУ завдають ударів по цілях РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

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Знищено пункти управління БПЛА противника

Знищено склад МТС та склад БК

18 вересня та в ніч на 19 вересня підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих військових об'єктів противника.

"Так, у районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнополля Запорізької області уражено пункти управління БПЛА противника. У районі Новопрокопівки уражено два таких пункти", – повідомив Генштаб ЗСУ.

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Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон "Східний".

Крім того, у Донецькій області, у Рибінському, уражено склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки – склад боєприпасів російського агресора.

За результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження 17 вересня 2026 року радіолокаційної станції 80П6 противника в районі населеного пункту Мітюлі Смоленської області РФ.

"Робота щодо ключових військових цілей противника триває", – запевнили в Генштабі.

/ Генштаб

Удари по об’єктах у РФ: стали відомі подробиці

Україна завдала серії ударів по об’єктах на території Росії. Про проведення спільної операції повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, одним з об’єктів атаки став нафтопереробний завод у Ярославлі. Паралельно Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по військовому аеродрому в Ростовській області.

/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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