Стануть ближче до РФ: чим може обернутися захоплення в полон військових КНР

Ситуація з китайськими військовими на території України підриває імідж Китаю в його миротворчих місіях.

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Серйозних наслідків для Пекіна через полонених військових, найімовірніше, не буде / Колаж: Главред, фото: СБУ, pixabay.com

Головні тези:

Необхідно з'ясувати, чи є полонені військовослужбовцями армії КНР

Змін у відносинах Китаю з Росією не буде

Відносини Києва і Пекіна стануть більш холодними

Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон у Донецькій області Силами оборони України двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії. Експерт із питань Азії та Близького Сходу Євген Добряк спрогнозував, як ця ситуація відіб'ється на україно-китайських і російсько-китайських відносинах.

Передусім, експерт закликав дочекатися прямої або непрямої інформації, яка б підтверджувала, що полонені китайці є безпосередньо військовослужбовцями Народно-визвольної армії Китаю. За його словами, це ключовий момент.

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"Якби йшлося про участь регулярних китайських військ, які були б помічені на території Росії або України, тоді вже могло б постати питання санкцій або більш серйозних міжнародних наслідків. Поки ж ідеться переважно про іміджеві та політичні втрати для Пекіна", - сказав Добряк у коментарі Главреду.

Чи зміняться відносини Пекіна з Києвом і Москвою

Добряк вважає, що змін у відносинах Китаю з Росією очікувати не варто.

"Росія і надалі перебуватиме в орбіті впливу Китаю - як в економічному, так і у військово-технічному плані", - вважає він.

Загалом, ситуація з китайськими військовими на території України підриває імідж Китаю в його миротворчих місіях і так званих дипломатичних зусиллях щодо зупинення війни.

При цьому серйозних наслідків для Пекіна, найімовірніше, не буде.

"А ось між Україною та Китаєм відносини можуть стати більш холодними. Насамперед - у сфері економіки, оскільки Китай є одним із головних торговельних партнерів України. Значна частина українського експорту спрямована саме на китайський ринок", - сказав Добряк.

На його думку, також це може вплинути на інші політичні майданчики, пов'язані з дипломатичним врегулюванням.

"Тут позиція Пекіна може зміститися ближче до російської, хоча, можливо, вона залишиться нейтральною. Однак рівень контактів між вищим політичним керівництвом України та Китаю, а також між дипломатичними представництвами, найімовірніше, буде знижено", - резюмував він.

​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Захоплення в полон китайських військових в Україні

Як писав Главред, 8 квітня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донецькій області. Президент Зеленський повідомив, що у полонених було знайдено документи, банківські картки та особисту інформацію.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі в бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Президент Зеленський заявив, що Україна хоче обміняти китайських військових на українських військовополонених, які перебувають у російському полоні.

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Хто такий Євген Добряк Євген Дмитрович Добряк (нар. 28 лютого 1972, м. Київ) — український політик. Колишній народний депутат України. Член ВО "Батьківщина" з 2003 р., з 9 вересня 2014 р.—1 лютого 2015 р. — Керівник Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України Магістр управління у воєнній сфері. Читає і розмовляє арабською мовою. Експерт з питань Азії та Близького Сходу.

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