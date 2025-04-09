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Україна готова віддати Китаю полонених військових: Зеленський назвав одну умову

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2025, 23:41
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Президент вже передав відповідну інформацію про ймовірний обмін.
Зеленский, китайские военные
Україна готова обміняти китайських полонених на українських / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Українські захисники взяли у полон двох військових із Китаю. Нині СБУ проводить допити цих полонених. Україна не має наміру їх тримати тут до останнього і готова погодитись на обмін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє УНІАН.

Україна хоче обміняти китайських військових на українських військовополонених, які перебувають у російському полоні.

"Готові. Ми передали інформацію. Ми готові обмінювати на українських воїнів. Я хотів би наголосити. Хтось вчора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених міняємо тільки на українських воїнів", - сказав Зеленський.

відео дня

Участь військових КНР у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Україна готова віддати Китаю полонених військових: Зеленський назвав одну умову
Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Крім цього, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс назвала ці новини "тривожними". Вона зазначила, що Китай є великим спонсором Росії у війні, оскільки постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних для ведення бойових дій.

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