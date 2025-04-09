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Зеленський скликав військове командування: обговорювали всі напрямки фронту

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2025, 22:04
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Українське командування доповіло, що потрібно для стабілізації ситуації на фронті.

Зеленський скликав військове командування: обговорювали всі напрямки фронту
Зеленський скликав військове командування / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет. Він заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на усіх напрямках. Про це він зазначив у зверненні.

Нині важливим питанням залишається постачання зброї та комплектування. Максимальна увага приділяється стабілізації ситуації.

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"Також сьогодні обговорили з міністром оборони України підготовку до "Рамштайну", який запланований на п’ятницю. Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "петріоти" роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення", - сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що нині є дефіцит політичних рішень, які необхідні для захисту українців.

Китайські військові в Україні

СБУ вже розпочала перші процесуальні дії з полоненими китайськими військовим. Вони розповідають про те, як опинились на фронті.

"Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент. Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб.

"Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир – це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів – на принциповість у підтримці України", - сказав президент.

Участь військових КНР у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Зеленський скликав військове командування: обговорювали всі напрямки фронту
Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Крім цього, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс назвала ці новини "тривожними". Вона зазначила, що Китай є великим спонсором Росії у війні, оскільки постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних для ведення бойових дій.

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