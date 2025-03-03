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"Мене можна обміняти": Зеленський висловився про свою відставку

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2025, 00:12
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Президент України Володимир Зеленський назвав умову свого відходу у відставку.
Володимир Зеленський, вибори
Зеленський назвав умову виходу у відставку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він піде у відставку, але для цього потрібно виконати одну умову. Про це він заявив у лондонському аеропорту під час спілкування з журналістами. Про це повідомляє Sky News.

Єдиною умовою Зеленський називає вступ України до НАТО.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююся на членство в НАТО, значить, я виконав свою місію", - сказав Зеленський.

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Водночас він додав, що навіть у разі проведення президентських виборів "змінити його було б нелегко".

"Недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Тому що треба ще домовлятися зі мною", - додав він.

Словесна перепалка Зеленського, Трампа і Венса - головні новини

Як повідомляв Главред, зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі обернулася скандалом. Трамп і віце-президент США Венс розкритикували Зеленського, який наголошував, що Україні потрібні гарантії безпеки та посилення. Трамп із Венсом наполягали на припиненні війни як такої, без конкретики.

Пізніше Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він, мовляв, не готовий до миру. За словами Трампа, Зеленський може повернутися до переговорів, якщо, мовляв, буде прагнути до "мирного процесу".

Зеленський спробував зірвати "мирний процес", сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, зрозуміло, що Путін не буде легким переговірником, проте Вашингтон намагається з'ясувати, чи готова РФ до припинення війни.

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