Відставка Зеленського: радники Трампа назвали нову умову перемир'я - Bloomberg

Президент Трамп має "менш радикальні погляди", ніж його оточення.

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Низка помічників Трампа закликає до відставки Зеленського заради миру / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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В угоді про перемир'я може з'явитися пункт про Зеленського

Президент США менш радикальний щодо свого українського колеги

Частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню угоду щодо врегулювання війни в Україні пункт про відставку Володимира Зеленського з посади президента. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного європейського чиновника.

За його словами, Трамп має "менш радикальні погляди".

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"За словами європейського чиновника, знайомого з ходом переговорів, президент США, схоже, дотримується менш жорстких поглядів, ніж деякі члени його адміністрації. Чиновник зазначив, що деякі помічники наполягали на відставці Зеленського як частини будь-якої угоди", - йдеться у матеріалі, присвяченому франко-британському плану перемир'я в Україні.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що він піде у відставку, але для цього потрібно виконати одну умову. Йдеться про вступ України до НАТО.

Скандал у Білому домі 28 лютого - головне

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом.

Зеленський достроково залишив Білий дім. Угода про корисні копалини не була підписана.

Згодом Зеленський зробив заяву після того, як залишив Білий дім на тлі скандалу з Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він подякував Америці за підтримку та візит. Зеленський нагадав, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

"Україні потрібен лідер, який може мати справу з Вашингтоном, Москвою та покласти край війні", - сказав він.

Він також порівняв президента України з "колишньою, яка хоче посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому, щоб розірвати відносини".

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