'М’яч на боці Росії': лідери ЄС масово реагують на переговори України з США

ЄС готовий долучитися до мирних переговорів між Україною та Росією разом із міжнародними партнерами.

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ЄС готовий зіграти свою роль у переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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ЄС готовий зіграти свою роль у переговорах

ЄС вітає пропозицію щодо тимчасового припинення вогню

Тепер "м’яч" на боці Росії

Європейський Союз готовий повною мірою долучитися до майбутніх мирних переговорів між Україною та Росією разом із міжнародними партнерами. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС вітає результати переговорів між США та Україною, які відбулися в Саудівській Аравії, зокрема пропозицію щодо тимчасового припинення вогню й відновлення обміну розвідданими та військової допомоги з боку США.

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"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", - зазначила президентка Єврокомісії.

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США та Україна зробили важливий крок до миру.

"І Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру", - додав він.

Велика Британія

Прем'єр Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа та Володимира Зеленського із "видатним проривом" у переговорах щодо миру. Він наголосив, що Росія повинна погодитися на припинення вогню та зупинити бойові дії.

"Це важливий момент для миру в Україні. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та безпечного миру", - написав Сармер у X.

Також Стармер скликає світових лідерів у суботу, щоб обговорити подальші кроки для встановлення миру.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку домовленостям, яких досягли Україна та США під час переговорів у Джидді. Він наголосив, що Франція підтримує ідею запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

"Тепер м’яч явно на боці Росії. Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України", - зазначив він у X.

Латвія

Президент Латвії Едгар Рінкевич привітав "позитивні підсумки" переговорів між США та Україною та рішення про відновлення безпекової допомоги та обміну розвідданими.

"Україна продемонструвала справжню готовність до справедливого і тривалого миру. І справді – зараз м’яч на боці Росії", - написав він у X.

Литва

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Україна знову продемонструвала свою готовність шукати справедливий і міцний мир на переговорах з США.

"Тепер Росія має відповісти. Забезпечення гарантій миру та безпеки буде ключовим пріоритетом майбутнього", - зазначив він.

Переговори України і США у Саудівській Аравії - головне

Як повідомляв Главред, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій України та США. Україна та США погодили 30-денне припинення вогню, яке може бути продовжене за взаємною згодою. Реалізація ініціативи залежить від відповідних дій Росії.

Також США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні.

Президент Зеленський заявив, що Україна запропонувала три ключові кроки на переговорах із США: тиша в небі, тища на морі та заходи встановлення довіри. За його словами, успіх 30-денного припинення вогню залежить від Росії.

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на згоду Росії щодо припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії. Він підтвердив готовність запросити Володимира Зеленського до Білого дому та зазначив, що США зустрінуться з представниками РФ найближчим часом.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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