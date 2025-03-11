РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк дістав поранення.

https://glavred.net/ukraine/rf-otvetila-na-peregovory-o-mire-udarom-ballistiki-po-sudnu-v-odesse-est-zhertvy-10646438.html Посилання скопійоване

РФ вдарила балістикою по судну в Одесі / АМПУ

Важливо:

Унаслідок удару країни-агресора РФ по Одесі загинуло четверо людей

Серед загиблих - члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк дістав поранення

Унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі загинуло четверо людей, також було пошкоджено суховантаж.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, унаслідок удару РФ загинуло четверо людей, повідомили в Адміністрації морських портів України.

відео дня

"За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк дістав поранення. Також постраждав співробітник лоцманської компанії, який перебував на борту. Зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території Одеського морського порту", - йдеться в повідомленні.

РФ запустила в одеський порт ракету Іскандер-М із касетною бойовою частиною, уточнює видання Думская.

На місці події працюють екстрені служби. Оцінюють масштаби руйнувань і уточнюють інформацію про постраждалих.

Що відомо про удар РФ балістикою

Уточнюється, що удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк дістав поранення. Також постраждав ще один співробітник, який перебував на борту.

Як зазначається, судно MJ Pinar у момент удару завантажувало пшеницю для експорту.

В АМПУ також повідомили, що на території порту зафіксовано численні пошкодження інфраструктури, зокрема:

причал №35;

зернова галерея терміналу ТОВ "Бруклін-Київ";

чотири силоси для зберігання зерна.

Раніше повідомлялося про те, що ворог масовано атакував Одесу. У результаті ворожих дій зафіксовано загоряння.

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У результаті цього було пошкоджено інфраструктуру. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Читайте також:

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред